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۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

در ایام نوروز؛

13 پایگاه پاسخگویی به شکایات تاکسیرانی مشهد تشکیل شد

13 پایگاه پاسخگویی به شکایات تاکسیرانی مشهد تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سازمان نظارت و مدیریت تاکسیرانی شهرداری مشهداعلام کرد: این سازمان همانند سالهای گذشته آماده پاسخگویی به شکایات مردمی در ایام تعطیلات نوروزی است.

به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد، این سازمان با فعال کردن 13 پایگاه دریافت، بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی در پایانه مسافربری، ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی ساز و کارهای مناسبی را فراهم کرده است.

دفاتر پاسخگویی به شکایات مردمی دفاتر و ایستگاه های مستقر در سطح شهر مانند خیابان آزادی، حرم مطهر رضوی(بست شیرازی) میدان بیت المقدس، بست تاکسیرانی، میدان فلسطین، ابتدای خیابان امامت، میدان شریعتی، بست جوادالائمه ( ع) و بست صفوی حرم مطهر رضوی و سازمان تاکسیرانی است.

این سازمان از شهروندان خواست ضمن مراجعه به این دفاتر در صورت هر گونه تخلفی به شماره سه رقمی 137و شماره 5013695 (سازمان) تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 1045293

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