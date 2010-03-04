13 پایگاه پاسخگویی به شکایات تاکسیرانی مشهد تشکیل شد

به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد، این سازمان با فعال کردن 13 پایگاه دریافت، بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی در پایانه مسافربری، ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی ساز و کارهای مناسبی را فراهم کرده است.

دفاتر پاسخگویی به شکایات مردمی دفاتر و ایستگاه های مستقر در سطح شهر مانند خیابان آزادی، حرم مطهر رضوی(بست شیرازی) میدان بیت المقدس، بست تاکسیرانی، میدان فلسطین، ابتدای خیابان امامت، میدان شریعتی، بست جوادالائمه ( ع) و بست صفوی حرم مطهر رضوی و سازمان تاکسیرانی است.

این سازمان از شهروندان خواست ضمن مراجعه به این دفاتر در صورت هر گونه تخلفی به شماره سه رقمی 137و شماره 5013695 (سازمان) تماس حاصل فرمایند.