سیستم جدید اطلاع رسانی هواشناسی دریایی هفته آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد حکیمی در جلسه ستاد هماهنگی حمل و نقل دریایی مسافران نوروزی در هرمزگان با اشاره به آمادگی استان برای پذیرایی از مسافران نوروزی افزود: این سیستم جدید در راستای ارتقاء سیستم اطلاع رسانی سیستم رادیویی راه اندازی و مسائل به صورت پیام کوتاه به اطلاع مدیران خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مسافران در سال گذشته از وضعیت اسکله ها ناراضی بودند، ادامه داد: برای رفاه مسافران نوروزی در اسکله های مسافری استان ماموران دریابانی و یک نفر مسئول پاسخگویی به مسائل مختلف و مشکلات مردم مستقر خواهد شد.

حکیمی با اشاره به مشکلات مسافران در سال گذشته برای تهیه بلیط خاطر نشان کرد: مراکزی برای فروش بلیط مشخص شده تا مردم در تهیه آن راحتتر بوده و با مشکلات سال گذشته مواجه نشوند.

معاون دریانوردی اداره بنادر و دریا نوردی هرمزگان متذکر شد: امسال تعداد شناورها برای جابجایی مسافران بیشتر شده و همچنین مسائل بهداشتی مناسبتر و همچنین سالن اسکله ها آماده پذیرایی مسافران در ایام نوروز هستند.

وی در خصوص اسکله شهید حقانی بیان کرد: با نزدیک شدن عید و ورود مهمانان نوروزی طرح اسکله شهید حقانی به صورت بنر در سطح شهر برای راهنمایی عموم نصب می شود.

در این جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله دریابانی نیروی انتظامی، تعاونی قایقداران، مدیربنادر و دریانوردی منطقه آزاد قشم، مدیرکل امور اقتصادی استانداری و سایر ادارات مربوطه حضور داشتند.

مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی از آمادگی کامل ادارات خود در خدمت رسانی به مهمانان نوروزی خبر دادند.