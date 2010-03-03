دومین دوره مسابقات سراسری قرآن حوزه علمیه خراسان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تعداد شرکت کنندگان این دوره از مسابقات سراسری قرآن نسبت به پارسال 50 درصد رشد داشته است.

حدود 200 طلبه از استانهای خراسان در هشت رشته حفظ 5 جزء ،10 ، 15 ،20 و کل قرآن کریم ، قرائت، ترتیل و اذان در این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند .

رشته حفظ 5جزء، حسین کلاتی، مسعود اسعدی ومجتبی نصرتی به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند .

بخش حفظ 10 جزء ، محمد امین رمضانی ، سید محمد صادقیان و اسماعیل چوپانی موفق به کسب رتبه های اول ، دوم وسوم و همچنین در بخش حفظ 15 جزء ، رضا بهمدی ، قاسم شهری و حسن ایزانلو به ترتیب رتبه های اول ، دوم وسوم را کسب کردند .

بخش حفظ 20 جزء ، محمد دانش ، حسین وظیفه دان و سید محمد فاطمی به عنوان رتبه های اول، دوم و سوم معرفی شدند و درحفظ کل قرآن کریم ، محمود محمد نیا و محمد مهدی رضوی به عنوان نفرات برگزیده شناخته شدند.

رشته ترتیل مصطفی فلاح ، حسین کلاتی و کاظم خسروی به ترتیب عنوان اول ، دوم وسوم را کسب کردند.

رشته قرائت رضا لطفی پور ، حمید حسینی و مرتضی رزم آرا حائز رتبه های اول ، دوم وسوم و در رشته اذان سید محسن علوی فر ، کاظم خسروی و عباس اعتباری موفق به کسب رتبه های اول ، دوم و سوم این دوره از مسابقات شدند.

دومین دوره از مسابقات سراسری قرآن حوزه علمیه خراسان که از دهم اسفند ماه در مشهد آغاز شد پس دو روز رقابت شرکت کنندگان با معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید.