  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

با حضور احمدی نژاد؛

91 طرح عمرانی در مناطق محروم 14 استان کشور بهره برداری شد

91 طرح عمرانی در مناطق محروم 14 استان کشور بهره برداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: همزمان با افتتاح خط تولید داروهای ضد سرطانی در رشت، 91 طرح عمرانی، آموزشی و اقتصادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 14 استان کشور عصر چهارشنبه با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل راه سازی، برق، آب رسانی، خانه های بهداشت، طرحهای مخابراتی، خدماتی،  صنعتی، کشاورزی، آبخیزداری، ساخت مسجد و خانه مسکونی است که در 14 استان، 19 شهرستان و 86 روستای محروم کشور به بهره برداری رسید.

موسسه بنیاد برکت برای اجرای و راه اندازی این طرحها 610 میلیارد ریال هزینه کرده است و این طرحها زمینه اشتغال هزار و 827 نفر را فراهم کرده است.

همچنین همزمان با بهره برداری خط تولید داروهای ضد سرطانی خاورمیانه از تمبر اختصاصی تولید داروهای ضد سرطانی در رشت رونمایی شد.

این تمبر به سفارش شرکت داروسازی سبحان " انکولوژی " در شش هزار تیراژ چاپ شده است و با انتشار این تمبر دانش ایرانی به خارج از کشور منتقل می شود.
کد مطلب 1045296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها