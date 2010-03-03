91 طرح عمرانی در مناطق محروم 14 استان کشور بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل راه سازی، برق، آب رسانی، خانه های بهداشت، طرحهای مخابراتی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، آبخیزداری، ساخت مسجد و خانه مسکونی است که در 14 استان، 19 شهرستان و 86 روستای محروم کشور به بهره برداری رسید.

موسسه بنیاد برکت برای اجرای و راه اندازی این طرحها 610 میلیارد ریال هزینه کرده است و این طرحها زمینه اشتغال هزار و 827 نفر را فراهم کرده است.

همچنین همزمان با بهره برداری خط تولید داروهای ضد سرطانی خاورمیانه از تمبر اختصاصی تولید داروهای ضد سرطانی در رشت رونمایی شد.

این تمبر به سفارش شرکت داروسازی سبحان " انکولوژی " در شش هزار تیراژ چاپ شده است و با انتشار این تمبر دانش ایرانی به خارج از کشور منتقل می شود.