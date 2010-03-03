به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، حمید بهبهانی درباره آخرین وضعیت راه‌آهن اصفهان-شیراز گفت: همه مراحل ساخت تونل، لاینینگ و بالاست به پایان رسیده و خط آهن اصفهان-شیراز به لحاظ رعایت مسائل فنی و زیرساختی مشکلی ندارد.

وزیر راه و ترابری تاکید کرد: با افتتاح هر یک از پروژه‌های وزارت راه و ترابری صرفه‌جویی فراوانی در وقت مردم و هزینه‌های سفر می‌شود و زمانی که ساخت پروژه به مرحله‌ای برسد که امکان استفاده از آن وجود داشته باشد، آن را در دسترس مردم قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه از لحظه افتتاح آزمایشی پروژه تاکنون هیچ حادثه‌ای در این خط آهن رخ نداده است، تاکید کرد: هم اکنون سرعت قطار در مسیر شیرازـاصفهان در اغلب طول مسیر به سطح سرعت میانگین کشوری رسیده است.

وی گفت: براساس برنامه زمانبندی شده برای سفرهای نوروزی، قطار تهران ـ شیراز در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، تهران را به مقصد شیراز ترک و در روزهای شنبه و دوشنبه به تهران باز می‌گردد.

بهبهانی افزود: قطار شیراز-مشهد نیز در روزهای چهارشنبه رهسپار مشهد شده و روزهای جمعه از مشهد به سمت شیراز حرکت می‌کند.

وی درباره تکمیل ایستگاه‌های خط آهن اصفهان ـ شیراز ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبارهای لازم، مراحل باقیمانده ساخت ایستگاه‌های این پروژه تسریع شود.

وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: ساخت پروژه راه‌آهن اصفهان ـ شیراز پیش از انقلاب مطرح شده بود، اما دولت تصمیم داشت که این پروژه باید در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و توانستیم این پروژه را با وجود مشکلات و جوسازی‌ها زودتر از برنامه زمانبندی شده به بهره‌برداری آزمایشی و پس از آن نیز به صورت قطعی به بهره‌برداری برسانیم.