ساخت مستندهای طبیعی و گیاهی در سیمای طبرستان رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی عصر چهارشنبه در مراسم قدردانی از برترین های شبکه طبرستان در هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز رادیویی و تلویزیونی استان در ساری با بیان اینکه جشنواره امسال سال پویانمایی بوده است اظهار داشت: مازندران با تولید 65 انیمیشن در این جشنواره شرکت کرده است.

وی افزود: سال 89 به عنوان سال مستند سازی در شبکه های استانی اعلام شده و مرکز مازندران نیز هم اکنون مستند 13 سیزده قسمتی داروها و گیاهان دارویی و میوه های جنگلی را در حال تولید دارد و ظرفیت تولید 60 قسمت از این مجموعه را خواهد داشت.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران، تولید مستند " زادگاه زیبای من " در چهار قسمت و مستند دریای خزر در زمینه ذخایر دریایی را با همکاری استان های مازندران، گیلان و گلستان را از برنامه های در دست تولید در بخش مستند سازی اعلام کرد.

حمیدی تصریح کرد: 22 اثر از مازندران در جشنواره تولیدات مراکز به عنوان اثر برتر انتخاب شده که در بخش های خبر، رادیو موفق به کسب رتبه برتر و در بخش صدا، موسیقی و پژوهش نیز مرکز طبرستان عناوین برتری داشته است.

وی با اشاره به اینکه شبکه استانی در خدمت توسعه استان خواهد بود افزود: با توجه به پتانسیل موجود در مازندران باید در همه زمینه ها برتر باشیم و عدم توفیق در یک بخش دلیل کم کاری نخواهد بود بلکه رقابت ها و فضاهای ایجاد شده بسیار سنگین و اثرگذار بوده است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این مراسم با اشاره به حجم وسیعی از اخبار علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی شبکه های غربی اظهار داشت: رسانه ها رکن چهارم قدرت سیاسی کشور بوده که می توانند توطئه ها و ادعاهای واهی استکبار را نقش برآب کنند.

استاندار مازندران با تبریک کسب مقام برتر رسانه استانی مازندران در جشنواره هفدهم تولیدات مراکز استان ها در بندرعباس افزود: رسانه ملی با درخشش در این جشنواره با توانست با استفاده از هنرمندان متعهد و مجرب، فتنه ها را خنثی کرده است.