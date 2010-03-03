اجرای طرح محدودیت ترافیکی پلیس راه در محور های ارتباطی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: به منظور افزایش ایمنی ، ایجاد کشش و روانی تسهیل در امر عبور و مرور طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 12 تا 14 اسفند، محدودیت های ترافیکی در محور های پر تردد استان مازندران به اجرا در می آید.

تردد موتورسیکلت در ایام تعطیلات از روز چهارشنبه 12 اسفند ماه لغایت ساعت 24 روز جمعه 14 اسفند از محور کندوان (کرج- چالوس )هراز ،فیروز کوه و بلعکس ممنموع است.

بدین ترتیب، تردد انواع تریلی و کامیون از محور کرج - چالوس ممنوع است، همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تا 24 روز جمعه 14 اسفند از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و ازساعت 15و 30 دقیقه تا 24 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.

در محور هراز هم از ساعت 14 تا 23 روز جمعه از رود هن به سمت آب اسک ممنوع و از ساعت 16 تا 24 همان روز ، تردد کلیه وسایل ها از آب اسک تا رودهن به صورت یک طرفه و از ساعت 12 تا 23 روز چهارشنبه و 6 صبح تا 23 روز پنج شنبه و جمعه تردد کلیه کامیونها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی خواهد شد.

در محور فیروز کوه نیز تردد کلیه تریلر ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 23 روز چهار شنبه 12 اسفند و از ساعت 6 صبح تا 23 روز پنج شنبه و جمعه 13 و 14 اسفند از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می باشد.

درمحور دماوند تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلی های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت 6 صبح تا 23 روز جمعه 30 بهمن ماه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

