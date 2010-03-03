سه هزار قطعه زمین رها شده در مشهد به فضای سبز تبدیل می شود

به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد ، زمینهای رها شده در سطح شهر مشهد مشکلات و معضلات فراوانی به لحاظ گرد و غبار، ناامنی و ایجاد آلودگیهای محیطی و بهداشتی برای ساکنین به دنبال دارند.

ماده 110 شهرداری مشهد تکلیف زمینهای رها شده در سطح شهر را که مالکین آنها اقدام به ساخت نکرده و یا مجهول مالک هستند، روشن ساخته است.

بر اساس این قانون شهرداری املاک را شناسایی کرده و پس از چندین بار اخطار به مالکین، در صورت بی توجهی آنان از این زمینهای رها شده جهت فضای سبز، پارکینگ و یا سایر کاربری های دیگر برای آن محله استفاده می کند.

بر اساس این قانون هر زمان که مالک مراجعه کند باید هزینه و جریمه شهرداری را در مدتی که زمین رها بوده بپردازد و سپس زمین خود را تحویل بگیرد.

در دو سال گذشته تاکنون 200 مورد از زمینهای رها شده در سطح شهر مشهد شناسایی و به دلیل نبود مالکین تبدیل به فضای سبز شده است.

