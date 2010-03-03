پرداخت بدهی فدراسیون بیسبال از سوی سازمان مشروط است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی روز چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: پیرو نشست بررسی وضعیت اعتبارات مالی فدراسیون بیسبال که در حضور دکتر سعیدلو و مسئولان این فدراسیون برگزار شد، مقرر شد چنانچه فدراسیون مذکور تجهیزات رشته‌های ورزشی تحت مدیریت خود را به صورت رایگان در اختیار هیئت های ورزشی قرار داده و اسناد آن را ارئه دهد سازمان تربیت بدنی هم بدهی این فدراسیون را پرداخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درصورتی که فدراسیون بیسبال نتواند مدارک و مستندات لازم را در این زمینه ارائه دهد ، سازمان تعهدی در قبال پرداخت بدهی های این فدراسیون نخواهد داشت.

