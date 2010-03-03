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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

حمید سجادی:

پرداخت بدهی فدراسیون بیسبال از سوی سازمان مشروط است

پرداخت بدهی فدراسیون بیسبال از سوی سازمان مشروط است

معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی گفت: تنها در صورتی که فدراسیون بیسبال تجهیزات رشته‌های ورزشی تحت مدیریت خود را به صورت رایگان در اختیار هیئت های ورزشی قرار دهد، سازمان تربیت بدنی بدهی های این فدراسیون را متحمل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی روز چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: پیرو نشست بررسی وضعیت اعتبارات مالی فدراسیون بیسبال که در حضور دکتر سعیدلو و مسئولان این فدراسیون برگزار شد، مقرر شد چنانچه فدراسیون مذکور تجهیزات رشته‌های ورزشی تحت مدیریت خود را به صورت رایگان در اختیار هیئت های ورزشی قرار داده و اسناد آن را ارئه دهد سازمان تربیت بدنی هم بدهی این فدراسیون را پرداخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درصورتی که فدراسیون بیسبال نتواند مدارک و مستندات لازم را در این زمینه ارائه دهد ، سازمان تعهدی در قبال پرداخت بدهی های این فدراسیون نخواهد داشت.

کد مطلب 1045306

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