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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۱

مازندران دارای 250 یادمان تاریخی است

ساری - خبرگزاری مهر : یک پژوهشگر و مازندران شناس گفت: مازندران دارای 250 یادمان تاریخی است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد علی حسن نژاد پژوهشگر و مازندران شناس عصر چهارشنبه در سمینار دانشجویی "پارپیرار" در بابلسر  با بیان اینکه بسیاری از مردم با یادمانهای تاریخی استانشان آشنا نیستند، اظهار داشت: این درحالی است که مازندران دارای 250 یادمان تاریخی است.

وی مازندران را استانی غنی به لحاظ جاذبه های گردشگری توصیف و تصریح کرد: با وجود این توانمندی ،میزان درآمد مردم از طریق گردشگر بسیار اندک است.

وی با اشاره به معضل فروش زمین طی سالهای اخیر در استان مازندران گفت: از این طریق میراثهای فرهنگی و معنوی استان به فراموشی سپرده و زمینه ساز ضعف هویت و فرهنگ استان خواهد شد.

این پژوهشگر معرفی جاذبه های استان و فرهنگ سازی عمومی برای حضور گردشگران را از جمله راهکارهای افزایش گردشگر در استان بیان کرد.

 

 

کد مطلب 1045309

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