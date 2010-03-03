  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۰

زیبایی نژاد خبر داد:

ارتباط زنده پزشکی بین جزیره کیش و انجمن پژوهش های قلب آمریکا

ارتباط زنده پزشکی بین جزیره کیش و انجمن پژوهش های قلب آمریکا

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس چهارمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه گفت: در این کنگره بزرگ پزشکی که از 12 تا 14 اسفندماه جاری در جزیره کیش برگزار می شود ارتباط زنده ویدئو کنفرانس از محل کنگره در جزیره زیبای کیش با انجمن پژوهش های قلب آمریکا برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، دکتر محمد جواد زیبایی نژاد ظهر چهارشنبه در چهارمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه بیان کرد: بیش از 700 نفر از متخصصان رشته قلب و عروق، جراحی قلب، بیهوشی قلب، رادیولوژیست، پرستاران و دانشجویان رشته پزشکی در این کنگره شرکت می کنند و 200 مقاله در این کنگره مورد پذیرش قرارگرفته است که به بهترین سخنرانی ها و پوسترهای تحقیقاتی در زمینه تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی جوایزی اهدا می شود.

وی همچنین افزود: از بین 200 مقاله ارایه شده به این کنگره 100 مقاله به صورت سخنرانی و 100 مقاله بصورت پوستر ارایه می شود.

زیبایی نژاد اظهار داشت: همکاری علمی با انجمن پژوهش های قلب آمریکا و ارتباط ویدیو کنفرانس زنده با این انجمن و راه اندازی اولین کلاس آموزشی آمادگی بورد دستیاران قلب و عروق را از ویژگی های این کنگره برشمرد.

وی اظهارامیدواری کرد: تجهیزات رایانه ای سالن همایش ها، امکانات IT و اینترنت در این جزیره امکان ارتباط ویدیو کنفرانس زنده را با انجمن پژوهش های قلب آمریکا را برقرار کند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در این کنگره بیش از40 نفر از اساتید مطرح دنیا از کشورهای آمریکا، فرانسه، یونان، آلمان، ترکیه، عربستان، مصر، کویت، سنگاپور، انگلستان و تاجیکستان دعوت شده است.

وی از جمله آنها را پروفسور "لافونت" رییس سابق انجمن قلب اروپا، پروفسور "نجیم"، پروفسور "اوتو" و پروفسور "راگی" از چهره های سرشناس شرکت کننده نام برد.

زیبایی نژاد اضافه کرد: با توجه به نقش و اهمیت ورزش در سلامت قلب و عروق، مسابقه ورزشی برای کیشوندان و گردشگران در صبح روز دوم کنگره 13 اسفند در جزیره کیش برگزار می شود و به 10 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود.

همچننین مسابقه دوچرخه سواری برای شرکت کنندگان دراین کنگره در روز جمعه 14 اسفند ماه جاری ساعت 6 صبح در جزیره کیش برگزار می شود که همچنین به سه نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه(مخصوص متخصصین قلب و عروق) جوایز ویژه ای اهدا می شود.

کد مطلب 1045310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها