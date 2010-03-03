ارتباط زنده پزشکی بین جزیره کیش و انجمن پژوهش های قلب آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، دکتر محمد جواد زیبایی نژاد ظهر چهارشنبه در چهارمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه بیان کرد: بیش از 700 نفر از متخصصان رشته قلب و عروق، جراحی قلب، بیهوشی قلب، رادیولوژیست، پرستاران و دانشجویان رشته پزشکی در این کنگره شرکت می کنند و 200 مقاله در این کنگره مورد پذیرش قرارگرفته است که به بهترین سخنرانی ها و پوسترهای تحقیقاتی در زمینه تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی جوایزی اهدا می شود.

وی همچنین افزود: از بین 200 مقاله ارایه شده به این کنگره 100 مقاله به صورت سخنرانی و 100 مقاله بصورت پوستر ارایه می شود.

زیبایی نژاد اظهار داشت: همکاری علمی با انجمن پژوهش های قلب آمریکا و ارتباط ویدیو کنفرانس زنده با این انجمن و راه اندازی اولین کلاس آموزشی آمادگی بورد دستیاران قلب و عروق را از ویژگی های این کنگره برشمرد.

وی اظهارامیدواری کرد: تجهیزات رایانه ای سالن همایش ها، امکانات IT و اینترنت در این جزیره امکان ارتباط ویدیو کنفرانس زنده را با انجمن پژوهش های قلب آمریکا را برقرار کند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در این کنگره بیش از40 نفر از اساتید مطرح دنیا از کشورهای آمریکا، فرانسه، یونان، آلمان، ترکیه، عربستان، مصر، کویت، سنگاپور، انگلستان و تاجیکستان دعوت شده است.

وی از جمله آنها را پروفسور "لافونت" رییس سابق انجمن قلب اروپا، پروفسور "نجیم"، پروفسور "اوتو" و پروفسور "راگی" از چهره های سرشناس شرکت کننده نام برد.

زیبایی نژاد اضافه کرد: با توجه به نقش و اهمیت ورزش در سلامت قلب و عروق، مسابقه ورزشی برای کیشوندان و گردشگران در صبح روز دوم کنگره 13 اسفند در جزیره کیش برگزار می شود و به 10 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود.

همچننین مسابقه دوچرخه سواری برای شرکت کنندگان دراین کنگره در روز جمعه 14 اسفند ماه جاری ساعت 6 صبح در جزیره کیش برگزار می شود که همچنین به سه نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه(مخصوص متخصصین قلب و عروق) جوایز ویژه ای اهدا می شود.