سه صندوق آراء عراقیهای مقیم کردستان را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، احمد محمد رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به سیاست گذاریهای صورت گرفته در وزارت کشور، تعداد سه صندوق در قالب یک شعبه اخذ رای برای جمع آوری عراقی های مقیم استان کردستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ستاد فرعی انتخابات در استان کردستان از چندین ماه گذشته فعالیت خود را آغاز نموده و در این مدت زمان با برگزاری جلسات مختلف هماهنگی های لازم جهت فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری عراقیهای ساکن در استان کردستان در انتخابات پارلمانی این کشور را فراهم کرده است.

مدیر کل امور اتباع استان کردستان بیان داشت: انتخابات پارلمانی عراق، به صورت همزمان در این کشور و 16 کشور جهان و در 9 استان کشور از جمله کردستان طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه سال جاری برگزار می شود که در حال حاضر تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری این انتخابات در استان کردستان فراهم شده است.

محمدررضایی افزود: بر اساس قانون ابلاغ شده از سوی ستاد برگزاری انتخابات در وزارت کشور، کلیه اتباع عراقی مقیم کشورمان که دارای یکی از مدارک کارت هویت، کارت سبز قدیم، برگ تردد خروجی مدت دار، دفترچه پناهندگی، گذرنامه عراقی، برگ رسید شرکت در طرح جامع شناسایی، برگ رسید آمایش، برگ تردد بین شهری، برگ تردد خروجی و دارندگان سایر مدارک هویتی که تابعیت آنها از طریق سفارت و کنسولگریهای عراق در داخل کشور مورد تائید قرار گیرد، می توانند در انتخابات مورد نظر شرکت نمایند.

وی همچنین از هماهنگی لازم با فرمانداران سراسر استان کردستان در راستای تامین وسائل نقیله عمومی برای حضور عراقی های مقیم در شهرستانهای مختلف برای شرکت در انتخابات خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر استان کردستان هیچ گونه مشکلی برای برگزاری انتخابات ندارد.

شعبه انتخاباتی شهر سنندج واقع در خیابان امام خمینی (ره)، بالاتر از استانداری کردستان، نرسیده به میدان لشکر، روبروی فروشگاه مصرف کارکنان جهاد کشاورزی به مدت سه روز کاری از تاریخ 14 تا 16 اسفند ماه آراء عراقی های مقیم کردستان در انتخابات پارلمانی این کشور را جمع آوری خواهد کرد.