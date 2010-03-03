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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۶

متکی :

مسایل افغانستان راه حل نظامی ندارد/ فقدان نتیجه مثبت مداخلات خارجی

مسایل افغانستان راه حل نظامی ندارد/ فقدان نتیجه مثبت مداخلات خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با امان الله پیمان نایب رئیس مجلس افغانستان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را نشانه های عدم موفقیت حضور خارجی ها دانسته و بر عدم وجود راه حل نظامی برای حل مسایل افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در دیدار عصر امروز چهارشنبه با نایب رئیس مجلس افغانستان ارتباط میان مجالس دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان را در سطح مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: این رفت و آمدها به نزدیک شدن دیدگاههای دو کشور و توسعه همکاری های دوجانبه کمک می کند.

وزیر امورخارجه همچنین با اشاره به وجود اشتراکات متعدد تاریخی، فرهنگی و همسایگی دو کشور افزود: مسایل منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود و مداخلات خارجی هیچگاه نتیجه مثبتی در بر نداشته است.

وی همچنین افزایش ناامنی در منطقه و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را نشانه های عدم موفقیت حضور خارجی ها در افغانستان دانسته و بر عدم وجود راه حل نظامی برای حل مسایل افغانستان تاکید کرد.

امان الله پیمان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم نمایندگان مردم افغانستان در مجلس این کشور اظهار داشت: حضور پر قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بویژه دستاوردهای نظامی و امنیتی اخیر این کشور تاثیرات گسترده جهانی داشته است.

وی نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات افغانستان را مثبت و مفید ارزیابی کرد و افزود: ما هیچگاه اجازه نمی دهیم از مرزهای افغانستان تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد.

کد مطلب 1045313

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