ایران رتبه دهم جاذبه های تاریحی دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مصطفی قدمی عصر چهارشنبه در سمینار جاذبه های گردشگری مازندران، ایران را به لحاظ جاذبه های تاریخی جزء 10 کشور برتر جهان دانست و گفت: این درحالی است که به به لحاظ کسب درآمد از طریق جذب گردشگر ایران در رتبه 89 قراردارد .

وی با بیان اینکه بعد از جنگ جهانی دوم بحث گردشگری مطرح شده است، گفت: امروزه در دنیا بحث توسعه پایدار گردشگری مطرح شده است.

قدمی با انتقاد از دخالت گروههای غیرمرتبط در بحث توریسم اذعان داشت: متاسفانه امروزه شاهد نگاه های غیر کارشناسی در این زمینه و در مجموع دچار ضعف مدیریتی در زمینه جذب توریسم در کشور هستیم.

وی آمار گردشگران خارجی کشور را سالانه یک میلیون و 659 هزار نفرعنوان کرد و گفت: این درحالی است که بسیاری از این تعداد به دلیل اشتغال وارد کشور می شوند و آمار واقعی توریسم ایران سالانه 200 هزار نفر است

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه مازندران،،رشد روزافزون رقبای گردشگری داخلی مانند جزیره کیش و گردشگری کویر، ضعف همکاری همسو و هم پیوند سازمانها مختلف منطقه به دلیل غلبه بخشی نگری در مدیریت و برنامه ریزی در ایران، تخلف و اشتغال بسیاری از اراضی ساحلی استان مازندران توسط برخی از ارگانهای دولتی، نبود همکاری سازنده و موثر میان آنها و گرایش روزافزون فروش اراضی را از تهدیدهای گسترش جذب گردشگر در مازندران برشمرد.

قدمی با بالقوه دانستن جاذبه های گردشگری استان مازندران گفت: این توانمندیها باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب به صورت بالفعل درآید.

وی به کمبودهای استان در زمینه فقدان تاسیسات ساحلی ،ساخت و ساز در نوار ساحلی، کاهش دسترسی گردشگران به سواحل و خصوصی شدن سواحل، بهره برداری خام از منابع جنگلی و کوهستانی، نبود شبکه ارتباطی مناسب درون و برون شهری ، کمبود منابع مالی اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی دولتی و توجه به بخش گردشگری راهی برای گریز از اقتصاد تک محصولی است.

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه مازندران ،پیشنهاداتی چون تاکید بر مدیریت یکپارچه کاربری زمین دراستان ، استمرار روند آزاد سازی و ساماندهی سواحل،زمینه سازی در تسریع جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه در نواحی کم فعال و کوهستانی را برای برون رفت از وضعیت فعلی را مطرح کرد.