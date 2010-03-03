سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در لرستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این مسابقات با حضور بیش از 165 قاری قرآن کریم در لرستان برگزارمی شود.

مرحله منطقه ای این مشابقات با حضور بیش از 540 قاری از استانهای مازندران، قم، بوشهر، همدان، آذربایجان غربی و مرکزی برگزار شد که از این تعداد شرکت کننده بیش از 165 قاری برجسته به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش های حفظ، ترتیل، مفاهیم و قرائت برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است در حاشیه برگزاری این مسابقات بیش از 200 محفل قرآنی نیز در سایر شهر ها و بخش های استان لرستان برگزار خواهد شد.