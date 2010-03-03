50 اثر آذربایجان غربی به جشنواره سینمای جوان ایلام ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 30قطه عکس از 15 نفر و 20 عنوان فیلم کوتاه از 12 نفر از هنرمندان استان با موضوع های دینی، اجتماعی و دفاع مقدس را از جمله آثارهای ارسالی به این جشنواره دانست.

وی بیان داشت: جشنواره منطقه ای سینمای جوان از 28 تا 31 فروردین 1389 در چهار رشته فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم با شرکت استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، گلستان، مرکزی، کردستان، زنجان، مازندران و ایلام برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه با اعلام اینکه نمایش سرناد از استان مقامهای برتر سیزدهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی در سنندج را به دست آورد، گفت: در این راستا مقام اول کارگردانی و بازیگر اول مرد به ترتیب به ایمان رمضانی و قاسم لطفی و همچنین مقام اول طراحی صحنه و لباس به حامد اسماعیل وند و ایمان رمضانی از اورمیه تعلق گرفت.

نجف زاده خاطر نشان کرد: سرناد نوشته اسلاو میر مروژک از لهستان است که در آن بخشی از زندگی انسانها مانند کتاب کلیله و دمنه از زبان حیوانات بیان می شود.

وی با اشاره به حضور هنرمندان در جشنواره بین المللی موسیقی فجر، گفت: عاشیق یوسف اوهانس به عنوان نماینده آشیقهای آذربایجان غربی و داریوش علیزاده به عنوان سخنران برنامه گوشه ایی از مقامات موسیقی فولکلور آذربایجان غربی را در این جشنواره ارائه کردند.

نجف زاده با اشاره به اینکه در این جشنواره از فعالیت هنری بیش از نیم قرنی عاشیق یوسف اوهانس تقدیر شد، افزود: ‌یوسف اوهانس یکی از پیشکسوتان و آخرین نسل از آشیقهای آشوری زبان آذربایجان غربی است که با بیش از 50 سال تجربه در سن 82 سالگی گرمی بخش محافل هنری آذربایجان غربی است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزش عکاسی در حوزه هنری آذربایجان غربی، عنوان کرد: نخستین کارگاه آموزش عکاسی با حضور علی اکبر شیرژیان از13 تا 14 اسفند سالجاری در محل حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی افزود: در این کارگاه آموزشی، عکاسی از مستند محض ایران با شرکت علاقمندان به این هنر از سراسر استان در مدت دو روز تدریس میشود.

به گفته نجف زاده ارتقاءسطح علمی و فنی عکاسی در استان و آشنایی هنرمندان این رشته با تکنیکهای نوین از اهداف اجرای این دوره ی آموزشی است.