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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

در پاسخ به مهر مطرح شد:

گزارش نهایی وضعیت جهان‌نما یک ماه آینده ارائه می‌شود

گزارش نهایی وضعیت جهان‌نما یک ماه آینده ارائه می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ مسئول امور فرهنگی یونسکو در تهران اظهار داشت:‌ تا 6 مارس به جمع آوری اطلاعات در خصوص جهان‌نما خواهیم پرداخت و پس از آن در جلسه ای در روز 7 مارس با جمع آوری اطلاعات نزدیک به یک ماه طول خواهد کشید تا گزارش نهایی را ارائه دهیم.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جانکو تانبگوچی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه به نکات اصلی و سرفصلهای این سفر اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس متن ماموریت در این سفر برنامه حفاظت از آثار موجود در اصفهان و بررسی ارزش جهانی این آثار را که به اجلاسیه سی و سوم کمیته جهانی میراث بازمی‌گردد را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ‌همچنین در این سفر مترو و ارزش میراث اصفهان،‌ برج ‌جهان‌‌نما و اینکه بتوان ارزیابی کرد میزان پیشرفت سازمان‌های دولتی برای کاهش این برج تجاری در قسمت شرقی و غربی چگونه بوده، پیشرفت افزایش محدوده شهر تاریخی اصفهان که قرار بود در بافت تاریخی مسجد جامع،‌ بازار، ‌پلهای قدیمی و محور چهارباغ اضافه شود تا بتوان از میراث اصفهان بدین وسیله بیشتر حفاظت نمود از برنامه‌های پیش بینی شده است.

تانبگوچی ادامه داد: لذا ماموریت اصلی در چارچوب این ادبیات است که بیشتر جلساتی که با دستگاه‌هایی چون قطار شهری، شهرداری، فرمانداری و استانداری بوده در همین زمینه بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " نظر شخصی شما در خصوص تعدیل برج جهان‌نما و اینکه می‌توان شاهد ماندگاری میدان امام در فهرست آثار جهانی باشیم چیست؟ " اظهار داشت: اکنون در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و پس از بازگشت به تهران از تاریخ 6 مارس جلسات رایزنی را در 7 مارس برگزار خواهیم کرد که البته وعده‌هایی نیز داده شده که یکسرسی اطلاعات مورد نیز در این زمینه نیز برای ما ارسال شود و بخشی از فرایند این ماموریت است و یک ماه طول می‌کشد تا گزارش نهایی را به کمیته میراث جهانی ارائه کنیم تا در نهایت در 23 جولای 2010موضوع در آنجا مطرح شود.

مسئول امور فرهنگی یونسکو تصریح کرد: در حال حاضر کمیته میراث جهانی در حال جمع‌آوری سئوالاتی است که در ذهن آنان مطرح بوده و جواب لازم را در این خصوص می‌گیرد تا در نهایت پس از یافتن این اطلاعات بر همین مبنا اقدام کند.

تانبگوچی تصریح کرد: در حال حاضر نظر شخصی برای جهان‌نما وجود ندارد و بهتر است در این خصوص هیچ‌گونه نظر شخصی مطرح نشود.

وی همچنین تصریح کرد: مدت زمانی که آنها در اصفهان هستند از یکم تا 6 مارس است که در این سفر از یونسکو و ایکوموست به اصفهان سفر کرده‌اند.

ادامه دارد.......

کد مطلب 1045320

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