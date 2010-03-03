به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جانکو تانبگوچی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه به نکات اصلی و سرفصلهای این سفر اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس متن ماموریت در این سفر برنامه حفاظت از آثار موجود در اصفهان و بررسی ارزش جهانی این آثار را که به اجلاسیه سی و سوم کمیته جهانی میراث بازمی‌گردد را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ‌همچنین در این سفر مترو و ارزش میراث اصفهان،‌ برج ‌جهان‌‌نما و اینکه بتوان ارزیابی کرد میزان پیشرفت سازمان‌های دولتی برای کاهش این برج تجاری در قسمت شرقی و غربی چگونه بوده، پیشرفت افزایش محدوده شهر تاریخی اصفهان که قرار بود در بافت تاریخی مسجد جامع،‌ بازار، ‌پلهای قدیمی و محور چهارباغ اضافه شود تا بتوان از میراث اصفهان بدین وسیله بیشتر حفاظت نمود از برنامه‌های پیش بینی شده است.

تانبگوچی ادامه داد: لذا ماموریت اصلی در چارچوب این ادبیات است که بیشتر جلساتی که با دستگاه‌هایی چون قطار شهری، شهرداری، فرمانداری و استانداری بوده در همین زمینه بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " نظر شخصی شما در خصوص تعدیل برج جهان‌نما و اینکه می‌توان شاهد ماندگاری میدان امام در فهرست آثار جهانی باشیم چیست؟ " اظهار داشت: اکنون در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و پس از بازگشت به تهران از تاریخ 6 مارس جلسات رایزنی را در 7 مارس برگزار خواهیم کرد که البته وعده‌هایی نیز داده شده که یکسرسی اطلاعات مورد نیز در این زمینه نیز برای ما ارسال شود و بخشی از فرایند این ماموریت است و یک ماه طول می‌کشد تا گزارش نهایی را به کمیته میراث جهانی ارائه کنیم تا در نهایت در 23 جولای 2010موضوع در آنجا مطرح شود.

مسئول امور فرهنگی یونسکو تصریح کرد: در حال حاضر کمیته میراث جهانی در حال جمع‌آوری سئوالاتی است که در ذهن آنان مطرح بوده و جواب لازم را در این خصوص می‌گیرد تا در نهایت پس از یافتن این اطلاعات بر همین مبنا اقدام کند.

تانبگوچی تصریح کرد: در حال حاضر نظر شخصی برای جهان‌نما وجود ندارد و بهتر است در این خصوص هیچ‌گونه نظر شخصی مطرح نشود.

وی همچنین تصریح کرد: مدت زمانی که آنها در اصفهان هستند از یکم تا 6 مارس است که در این سفر از یونسکو و ایکوموست به اصفهان سفر کرده‌اند.

ادامه دارد.......