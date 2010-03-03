مجلس بدون درخواست دولت برای جبران کسری متمم بودجه را مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زمانی که بودجه به مجلس ارائه شد خیلی ها این بودجه را تورمی می دانستند.

نماینده مردم مشهد اظهار داشت: سال آینده باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد اما طی این چند هفته بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان به سهم بودجه ای که دولت به ما ارائه کرده اضافه شده است.

وی افزود: این رقم منهای هدفمند کردن یارانه ها بوده که در مجموع نه تنها مجلس از آن کم نکرده، بلکه به آن نیز افزوده است.

قاضی زاده افزود: در حالی که با بررسی کارشناسی مشخص شد این رقم حداکثر 60 هزار میلیارد ریال است اما باز هم بعد از اعلام این رقم اعلام شد ، تخصیص آن باعث بی انظباطی در بودجه شده و باعث ضربه زدن به اشتغال می شود.

وی اظهار داشت: بودجه شرکتهای دولتی 200 هزار میلیارد تومان است که اگر چهار هزار میلیارد تومان از این بودجه کم شود صدمه ای به شرکتها نخواهد زد.

وی افزود: یعنی در عمل خود مجلس موجب بی انضباطی و به وجود آمدن کسری بودجه شدید و ایجاد مشکل برای مردم شد.

نماینده مردم مشهداظهار داشت: بودجه آثار تورمی خودش را در شاخصهای توسعه انسانی مانند بهداشت و درمان، فرهنگ، تعلیم و تربیت نشان داده و باعث صدمه زدن به آنها می شود.

وی تاکید کرد: بعد از سالها دولتی به فکر افتاده در زمینه فرهنگ سرمایه گذاری کرده و تا به بتواند چالش های فرهنگی پیشروی کشور را بردارد.

قاضی زاده تاکید کرد: اما متاسفانه برخی دوستان به جای اینکه به فکر کمک به حوزه فرهنگ باشند اعلام می کنند که چرا باید این پول در اختیار دولت قرار بگیرد.

نماینده مردم مشهد افزود: این در حالی است که دولت تنها 1500 میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان را برای کمک به بخش فرهنگی در نظر گرفته که با آن هم نیز مخالفت می شود و این حرکت، حرکت بسیار خطرناکی است.

وی افزود: از کمیسیون بهداشت و درمان پیش بینی کرده بودیم با یک هزار میلیارد تومان طزح پرشک خانواده را در شهرهای زیر 100 هزار نفر اجرایی کنیم و برای هر دو هزار و 500 نفر یک پزشک در نظر گرفته می شد که در صورت اجرای آن معجزه ای در حوزه نظام سلامت صورت می گرفت که متاسفانه کمیسیون تلفیق این منبع را به راحتی حذف کرد.