رویوران: الگوی تشکیل خاورمیانه اسلامی در جهان اسلام قابل گسترش است

حسین رویوران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تشکیل خاورمیانه اسلامی، اظهار داشت: بحثی که در ارتباط با خاورمیانه وجود دارد این است که ایالات متحده آمریکا خاورمیانه بزرگ را بر اساس اصل همگونی ساختارها و اصلاح ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه مطرح کرد بطوری که این کشورها اتحاد و ائتلافشان فقط با این کشور میسر باشد.

وی طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح استعماری خواند و افزود: آمریکا در منطقه حساس هارتلند یعنی از مغرب تا هند و پاکستان را شامل خاورمیانه بزرگ می دانست، بطوری که کلمه "بزرگ" را به کلمه "خاورمیانه" اضافه کردند تا دیگران نگویند که آمریکایی ها به دنبال سلطه بر جهان اسلام هستند، اما واقعیت این است که آنان بدنبال سلطه بر جهان اسلام هستند.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بیان آنچه که انقلاب اسلامی در جهان اسلام عرضه کرده است، گفت: انقلاب اسلامی با مختصات استقلال، خودباوری و مقاومت تشکیل شد که در این چارچوب نیز توانست مولفه مقاومت را در لبنان و فلسطین نهادینه نماید بطوری که حتی موفق به جذب طرفهایی هم در این عرصه شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در سوریه، عراق و بخشی از کشورهای اسلامی تحولی را ایجاد کرده است، عنوان کرد: هنگامی که می بینیم تمام جهان اسلام در جنگ 22 روزه و 33 روزه حاضر می شوند و از مقاومت دفاع می کنند، این به معنای پذیرش راهکار مقاومتی بود که جمهوری اسلامی ایران آن را به این کشورها صادر کرد.

این کارشناس مسائل بین المللی در عین حال با تاکید بر اینکه دولت های عرب منطقه به دلیل وابستگی به آمریکا وغرب، اختلاف فکری و خردنگری که دارند به عنوان مانع اصلی ظهور و بروز خاورمیانه اسلامی مطرح هستند، اعلام کرد: هم اکنون ابعاد گوناگون تشکیل خاورمیانه اسلامی از لحاظ تفکر و اندیشه، نظامی گری وهمچنین نفی وابستگی که مهمترین این اهداف است، در بخشی از منطقه تشکیل شده است.

وی الگوی تشکیل خاورمیانه اسلامی را قابل گسترش در جهان اسلام دانست وافزود: بویژه اینکه الگوی خاورمیانه اسلامی دارای پایگاه اجتماعی نیز است، اما در جهت همگرایی ملت ها با دولت ها و در جهت رهایی از وابستگی باید حرکت کرد بطوری که ملت ها ، دولت ها را تحت فشار قرار دهند تا آنان با یکدیگر متحد شوند و در این راستا حرکت کنند که آگاهی دادن به مردم نیز می تواند یکی ازمهمترین ابزارهای اجرایی موضوع تشکیل خاورمیانه اسلامی خواهد بود.

رئیس کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در ادامه با اشاره به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ارتباط با عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی دو عملکرد داشتیم که یکی از آنها عملکرد نهضتی بود وعمده موفقیت نظام از این عملکرد بود و دیگری عملکرد رسمی دولت بود که دستاوردهای این عملکرد به مراتب کمتراز عملکرد نهضتی بود.

وی با اشاره به دلیل ضعیف بودن عملکرد رسمی ایران در عرصه سیاست خارجه، عنوان کرد: عملکرد ضعیف ایران در عرصه سیاست خارجی به دلیل محدودیت عرصه مانور در این زمینه می باشد اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی از همه پتانسیل خود در این زمینه استفاده نکرد.

رویوران در پایان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هم اکنون در بیش از70 کشور دنیا رایزن فرهنگی دارد اما نتوانسته است فرهنگ مقاومت را برای پیشبرد اهداف امت اسلامی دنبال کند، گفت: در حوزه سیاست خارجی روابطمان با ان.جی.او ها و شخصیت های برجسته بین المللی در آن حد نبوده است که تاثیرگذار باشد تا افرادی هم بتوانند تصدی پیشبرد آن را برعهده بگیرند، به عبارتی دیگر ما الگو را داریم اما در جهت بازاریابی در این زمینه تا حد زیادی قصور کردیم.