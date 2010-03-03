پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد درمان رویکرد سازمان زندانها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن اسماعیلی روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه پیشگیری ثالث به معنای سازگار نمودن بزهکاران سابقه دار بامحیط و جلوگیری از تکرار جرم است افزود: سازمان زندانها نهاد و سازمانی است که بیشترین نقش را در پیشگیری ثالث، اصلاح، تربیت و درمان مجرمان دارد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه برای پیشگیری ثالث نقش ویژه ای قائل است، اظهار داشت: از نظر نقش موثری که اصلاح تربیت و درمانی در پیشگیری از وقوع جرم دارد لذا در سازمان زندانها برنامه هایی را در این راستا پیش بینی کرده ایم.

وی از جمله برنامه های پیش بینی شده در سازمان زندانها را سوادآموزی، آموزشهای اخلاقی و مذهبی و درمانهای روانشناسی، مشاوره و تغییر شخصیت دانست و تصریح کرد: اگر در جامعه افزایش تحصیلات داشته باشیم کاهش جرم را شاهد خواهیم بود همچنین ارتقاء سطح تحصیلات در بین بزهکاران کاهش بازگشت به زندان را دارد که طبق آمار بالغ 50 درصد زندانیان بی سواد و کم سواد و بیش از 80 درصد نیز زیر دیپلم هستند.

اسماعیلی افزود: درمانهای روانشناسی، مشاور و تغییر شخصیت از برنامه هایی است که اهمیت فوق العاده ای دارد به گونه ای که اگر زندانیان در این برنامه های آموزشی، مذهبی و روان درمانی شرکت نکنند با تناسب فرهنگ و اوضاع نرخ بازگشت 20 تا 30 درصد است و کسانی که از این برنامه ها استفاده کرده اند 2 تا 3 درصد بازگشت به جرم را داشته اند.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خبر داد: آنچه در آینده مد نظر داریم موضوع روان درمانی مبتنی بر درمان یکپارچه توحیدی است که به آن سبقه دینی و مذهبی بدهیم زیرا اگر این کار صرفا بر اساس روشها و تکنیک های التقاطی علوم غربی و متنهای اسلام پیاده شود اگر چه توفیقاتی می یابد اما بنیادی نبوده و اثر گذاری جامعی نخواهد داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: در روش درمان یکپارچه توحیدی به دنبال جامع نگری شخصیت انسانهای بزهکار هستیم و استفاده از عنصر توحید در تغییر شخصیت آنها جزء مولفه های این روش است.

وی مبنای این روش را در این دانست که انسانها در برابر سرنوشت خود مسئول هستند و تصریح کرد: انسان ها تغییر پذیر و اصلاح پذیر هستند و معتقدیم ایمان به خدا نیروی شفا بخشی است که دچار نا هنجاری های اجتماعی شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: یکی از دلایل ناکارآمدی مطالعات جرم شناسی، میدانی و کتابخانه ای بودن آن به جای مطالعه در محیط زندان است لذا پژوهشگران باید مطالعات آسیب شناسی خود را درون زندان ها انجام و دستاور آن را به جامعه ارائه دهند.