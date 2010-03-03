175 هزار زندانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محسن اسماعیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاحیه نخستین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم افزود: در سالهای اخیر ورودی ها کاهش یافته اما به لحاظ نوع مجازاتها و ماندگاری بزهکاران در درون زندانها موجودی آنها همیشه روند صعودی داشته است.

اسماعیلی یکی از ضرورتهای برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم را کثرت جمعیت کیفری زندانها اعلام کرد و افزود: اگر بتوانیم گام موثری در زمینه پیشگیری از جرم برداریم شاهد کاهش بیش از 50 درصد جمعیت موجود در زندانها خواهیم بود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه مطالعات درمان یکپارچه توحیدی پایان یافته و اصل طرح آماده است گفت: امیدواریم حداقل در نیمه دوم سال آینده بتوانیم آن را اجرا کنیم در غیر این صورت در برنامه توسعه و بودجه 1390 آن را می گنجانیم.

وی جرم اول در زندانها را جرایم مواد مخدر دانست و اظهار داشت: این مجرمان حدود 48 الی 50 درصد زندانیان را شامل می شود.