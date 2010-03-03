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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

175 هزار زندانی در کشور وجود دارد

175 هزار زندانی در کشور وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حضور 175 هزار زندانی در سراسر زندانهای کشور خبر داد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محسن اسماعیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاحیه نخستین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم افزود: در سالهای اخیر ورودی ها کاهش یافته اما به لحاظ نوع مجازاتها و ماندگاری بزهکاران در درون زندانها موجودی آنها همیشه روند صعودی داشته است.

اسماعیلی یکی از ضرورتهای برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم را کثرت جمعیت کیفری زندانها اعلام کرد و افزود: اگر بتوانیم گام موثری در زمینه پیشگیری از جرم برداریم شاهد کاهش بیش از 50 درصد جمعیت موجود در زندانها خواهیم بود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه مطالعات درمان یکپارچه توحیدی پایان یافته و اصل طرح آماده است گفت: امیدواریم حداقل در نیمه دوم سال آینده بتوانیم آن را اجرا کنیم در غیر این صورت در برنامه توسعه و بودجه 1390 آن را می گنجانیم.

وی جرم اول در زندانها را جرایم مواد مخدر دانست و اظهار داشت: این مجرمان حدود 48 الی 50 درصد زندانیان را شامل می شود.

 

کد مطلب 1045325

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