غزه به یک زندان بزرگ روباز تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان هلمز" هماهنگ کننده کمکهای اضطراری سازمان ملل به نوارغزه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر اوضاع ساکنان این منطقه را بسیار هشدار دهنده خواند.

وی که در سالگرد پایان حمله 22 روزه ارتش صهیونیستی به نوار غزه، به این منطقه سفر کرده بود، از اوضاع اسفبار ساکنان غزه خبر داد و گفت که ویرانه های ناشی از حمله صهیونیستها در مدت این یک سال همچنان پابرجاست.

به گفته هلمز در یک سال گذشته هیچ تغییر محسوسی در غزه رخ نداده و مردم همچنان در شرایط بسیار دشوار و غیرقابل تحمل به سر می برند. وی همچنین دلیل اصلی این مسئله را ادامه محاصره منطقه توسط رژیم صهیونیستی دانست.

نماینده سازمان ملل در ادامه با تشبیه غزه به یک زندان بزرگ روباز که از همه سو توسط صهیونیستها محاصره شده تاکید کرد: مردم غزه هنوز از تنبیه دست جمعی که سه سال است بر این منطقه تحمیل شده، رنج می برند.

وی در عین حال در مورد اوضاع کرانه باختری گفت که وضعیت ساکنان این مناطق نیز خوب نیست و ادامه شهرک سازی صهیونیستها و وجود دیوار حائل محدودیتهای فراوانی برای آنان ایجاد کرده است.

هلمز در بخش پایانی سخنان خود خواستار رسیدگی هر چه سریعتر سازمان ملل به اوضاع مردم در مناطق فلسطینی شده و از دیگر کشورها خواست با سازمان ملل در این امر همکاری کنند.