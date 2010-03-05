فعالیت فرهنگی خارج از کشور شایسته نام ایران نیست/ نظر و راهبرد نیاز رایزنان

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با سفرا و رایزنان فرهنگی کشور، در ارزیابی فعالیت های فرهنگی ایران در کشورهای دیگر، با بیان این مطلب افزود: با وجود هجمه های فرهنگی که علیه انقلاب اسلامی در خارج از کشور وجود دارد، اقدامات و فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بسیار کم است و جای کار بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه اساس سیاست بر محور فرهنگ است ادامه داد: با توجه به سابقه تاریخی ایران واین موضوع که ایران در عرصه تعامل و تقابل فرهنگی در دنیا است، نشان می دهد که رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ماموران فرهنگی و میراث دار سابقه تاریخی ایرانیان و تاریخ 31 ساله فرهنگ اسلامی ما هستند.

رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ماموران فرهنگی و میراث دار سابقه تاریخی ایرانیان و تاریخ 31 ساله فرهنگ اسلامی ما هستند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید در محافل فرهنگی کشورهای مورد ماموریت خود دارای نظر و راهبرد باشند و حضور بدون راهبرد در این محافل نداشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در زمان حاضر روش هایی که در خارج از کشور وجود دارد، در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: رایزنان فرهنگی باید با حضور جدی در محافل مختلف دنیا و جذب ایرانیان ومسلمانان، وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر میلیون ها ایرانی در کشورهای مختلف دنیا به سر می برند و ما باید با تعیین راهبردها و برنامه های مشخص برای این افراد، مسلمانان و مردم دیگر کشورهای جهان، در عرصه های فرهنگی خارج از کشور فعال شویم.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه باید در انتخاب رایزنان فرهنگی، دقت وتوجه بیشتری صورت گیرد، افزود: رایزنان فرهنگی باید متناسب با مکان ماموریتشان، از امکان برقراری ارتباط زبانی و روابط عمومی مناسب و درک کارشناسی از محیط و نیازهای آن برخوردار باشند.