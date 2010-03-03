به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از ائمه جماعات مساجد تهران ، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت رسول(ص) و همچنین امام جعفر صادق(ع)، مهمترین نیاز کنونی جهان اسلام را وحدت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: نیروهای استکباری، در شرایط امروز طمع بسیاری به امکانات جهان اسلام به ویژه منابع انسانی آن کردهاند و در این زمان، عدم هماهنگی، دشمنی و سخنان نسنجیده در دنیای اسلام بسیار تاسفآور است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار با اشاره به نقش اساسی مردم در حکومت اسلامی عنوان کرد: رشد و گسترش اسلام در زمان پیامبر(ص) با توجه به عشق، علاقه و دلسوزی ایشان برای انسانها و مردم میسر شد.
*پیروزی انقلاب اسلامی با اتکاء به مردم توسط امام امکان پذیر شد
آیتالله هاشمی رفسنجانی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نیز با همین اتکاء به مردم توسط امام امکانپذیر شد و اکنون شاهدیم دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی هدف خود را در جدایی مردم از انقلاب و بیرون کردن عشق به امام، نظام و ولایت از دلهای آحاد جامعه پیگیری میکنند.
هاشمی وظیفه روحانیت در شرایط فعلی را " حفظ رابطه با مردم و تلاش برای حفظ مهمترین ویژگی نظام اسلامی که مردمی بودن است" عنوان کرد و افزود: روحانیت در بدترین شرایط تاریخ ایران همیشه حامی و پناه مردم بودهاند و تضعیف این رابطه خواست شیاطین داخلی و خارجی است که مقابله با آن هوشیاری میطلبد.
وی در پاسخ به پرسشهای حاضران گفت: وحدت در کشور با حرف به دست نمیآید. وحدت لوازم و ابزاری نیاز دارد که با آن بتوان با مشخص کردن راهکارها آن را عملیاتی کرد.
*اگر جوانان را اقناع نکنیم محکوم به شکست خواهیم بود
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری نسل جوان جامعه را نیازمند توجه بیشتر عنوان کرد و گفت: باید به سوالات آنها با دلیل و برهان پاسخ داد و آنها را اقناع کرد و به جز این طریق هر راهی محکوم به شکست است.
وی در جواب یکی از حاضران عبور از شرایط فعلی کشور و حل مسائل پیش آمده را تنها در قدرت مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: بدون نقشآفرینی و محوریت ایشان و همچنین حمایت همه افراد و گروههای داخلی نمیتوان به حل مسائل امیدوار بود.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش دیگری تکرار حوادث مشروطه در کشور را یک خطر واقعی عنوان کرد و گفت: خطر این است که امروز عدهای با ادعای حمایت از اسلام، انقلاب و دفاع از نظام در حال توطئه بر ضد جمهوری اسلامی هستند.
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