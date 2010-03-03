4900 تعاونی در آذربایجان غربی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ،علی نصیری عصر چهارشنبه در جریان بازدید از طرحهای تعاون شهرستان شاهین دژ بیان داشت: امسال با تشکیل 320 واحد تعاونی جدید تعداد تشکلهای تعاونی استان به چهار هزار و 900 واحد رسیده که نسبت به سال گذشته از رشد 50 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی گفت: از 54 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در استان، 48 هزار نفر در قالب 296 شرکت تعاونی ساماندهی شده اند.

به گفته ی نصیری سال آینده بیش از ده هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهرهای ماکو، پیرانشهر، نقده و خوی که هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت دارند به بهره برداری خواهند رسید.

وی پایان خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی در اجرای طرح مسکن مهر در بین استانهای کشور جز پنج استان برتر است.