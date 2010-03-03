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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

در روز جمعه و شنبه؛

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روند سازش خاورمیانه را بررسی می کنند

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روند سازش خاورمیانه را بررسی می کنند

وزیران خارجه اتحادیه اروپا به منظور بررسی مسائل خارجی این اتحادیه و روند سازش در خاورمیانه تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روزهای جمعه و شنبه در شهر کوردوبا اسپانیا برگزار می شود.

بر این اساس دستور کار شرکت کنندگان این نشست با میزبانی "میگوئل آنگل موراتینوس" وزیر خارجه اسپانیا، موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

به گفته منابع آگاه مسئله افزایس شمار بازیگران بین المللی و روند سازش خاورمیانه از جمله موضوعات محوری این نشست است. وزیران خارجه اروپا قصد دارند روز جمعه در مورد نحوه ایفای نقش پررنگ تر این اتحادیه در برابر برزیل، چین و هند گفتگو کنند.

همچنین راههای حمایت از تلاشهای آمریکا برای حل و فصل بحران خاورمیانه و سازش بین صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین موضوع گفتگوهای روز شنبه اعلام شده است.

کد مطلب 1045334

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