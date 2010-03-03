وزیران خارجه اتحادیه اروپا روند سازش خاورمیانه را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روزهای جمعه و شنبه در شهر کوردوبا اسپانیا برگزار می شود.

بر این اساس دستور کار شرکت کنندگان این نشست با میزبانی "میگوئل آنگل موراتینوس" وزیر خارجه اسپانیا، موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

به گفته منابع آگاه مسئله افزایس شمار بازیگران بین المللی و روند سازش خاورمیانه از جمله موضوعات محوری این نشست است. وزیران خارجه اروپا قصد دارند روز جمعه در مورد نحوه ایفای نقش پررنگ تر این اتحادیه در برابر برزیل، چین و هند گفتگو کنند.

همچنین راههای حمایت از تلاشهای آمریکا برای حل و فصل بحران خاورمیانه و سازش بین صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین موضوع گفتگوهای روز شنبه اعلام شده است.