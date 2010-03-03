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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

17 کانون فرهنگی هنری مساجد در آذربایجان غربی تاسیس شد

17 کانون فرهنگی هنری مساجد در آذربایجان غربی تاسیس شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی از تاسیس 17 کانون فرهنگی هنری طی سالجاری در سطح مساجد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حجت الاسلام رضا بابازاده عصر چهارشنبه در دوره های آموزشی زوجهای جوان شمال آذربایجان غربی افزود: تعداد کانون های فعال مساجد آذربایجان غربی در 10 شهر 136 کانون است.

وی بیان داشت: هفت کانون تخصصی در رشته های ورزش، مهدویت، قرآن و نماز، مراسم و همایش، کتابخانه، تبلیغات و انتشارات و سمعی و بصری از جمله کانونهای جدید هستند.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی ادامه داد: بزودی برای راه اندازی 41 کانون فرهنگی و هنری مساجد روستایی هم مجوز لازم صادر خواهد شد .

کد مطلب 1045335

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