تثبیت صدرنشینی پیکان با پیروزی برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم پیکان عصر امروز (چهارشنبه) در خانه والیبال موفق به شکست 3 بر 2 سایپا شد تا با مجموع 38 امتیاز جایگاه خود در صدرجدول رده بندی لیگ برتر را بهبود بخشد.

بازیکنان پیکان درحالی موفق به کشف این پیروزی شدند که پس از برتری در گیم های اول و دوم، نتیجه گیم های سوم و چهارم را به حریف نارنجی پوش خود واگذار کردند.

خودروسازان تا آخرین ثانیه های باقیمانده از گیم پنجم نیز از حریف خود عقب افتادند اما در نهایت با نواختن دو سرویس هدفدار متوالی موفق شدند این گیم را نیز از آن خود کرده و برنده بازی شوند.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات تیم داماش گیلان ضمن شکست سنگ آهن بافق یزد و جبران باخت خود در نیم فصل اول مسابقات، جایگاهش را در رده دوم تثبیت کرد تا بازیکنان سایپا به جرم متحمل شدن شکست در دیدار امروز، در رده سوم باقی بمانند.

نتیجه این دو دیدار برگزار شده به این شرح است:

*پیکان 3- سایپا 2

(25 بر 22)، (25 بر 20)، (22 بر 25)، (23 بر 25) و (17 بر 25)

* داماش گیلان 3 - سنگ آهن بافق یزد1

دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در جریان است.