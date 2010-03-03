مدالهای کسب شده ورزشکاران مازنی با پنج استان بزرگ برابری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله پریچهره عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارمندان جانباز و آزاده و فرزندان موفق دستگاه ورزش مازندران خاطرنشان کرد: نمایشگاه دستاوردهای ورزش مازندران در محوطه اداره کل تربیت بدنی برگزار شد ولی هیچ مکان ورزشی بابت این امر اشغال نشد.

پریچهره با بیان اینکه ورزش مازندران دیگر تنها با نام کشتی شناخته نمی شود، یادآور شد: در حال حاضر ورزش مازندران در رشته های متعددی سرآمد است.



وی افزود: زنان نیز همپای مردان در موفقیت ورزش مازندران تلاش می کنند به طوریکه که در دو سال اخیر به اندازه 10 سال گذشته مدال های جهانی و آسیایی کسب کردند.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در بخش دیگری از سخنانش اشغال اماکن ورزشی را برای مسائل غیر ورزشی مطلوب ندانست.

وی با اشاره به اینکه همه اماکن ورزشی در اختیار این دستگاه قرار دارد ولی در برپایی این نمایشگاه در دهه فجر از هیچ کدام استفاده نشد، تصریح کرد: بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخواست استفاده از سالن های سرپوشیده ورزشی را برای امورات غیر ورزشی برای چند روز می کنند که صحیح نیست.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه موفقیت های ورزش استان در سایه همدلی و وحدت کسب می شود، گفت: پهلوانی به جنسیت و هیکل بزرگ نیست بلکه پهلوانی به باید در تفکر بوده و با کمک به دیگران و دست گیری نیازمند بدست آید.