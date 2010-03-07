فرهنگ مصرف آب در ایام نوروز برای شهروندان تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، بعدازظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران از معاونین، مدیران، مسئولین شبکه و پرسنل بهره برداری شهرهای تحت پوشش شرکت که در گذر از بحران کم آبی سال 88 تلاش کرده اند تقدیر شد.

مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران در حاشیه این مراسم به خبر نگار مهر گفت: برنامه ریزی در پیشبرد اهداف شرکت آبفای شرق استان تهران بسیار با اهمیت است و در طراحی و اجرای آن میبایست اهتمام ورزید.

سعید جنتی ضمن تبریک روز مهندس به مهندسین کشور خاطرنشان کرد: دراین شرکت همواره با تلاش و کوشش همکاران شاهد انجام دستاوردهای ارزشمند و کسب افتخارات متعدد در اکثر زمینه های کاری بوده ایم.

این مسئول بر جدیت همکاران به تلاش بیشتر، نظم و دقت در انجام وظیفه تاکید کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم با خدمت دلسوزانه به مردم همواره رضایت خدا را کسب نماییم و در این راستا باید فرهنگ مصرف بهینه را برای آنها تعریف کنیم.

وی با اشاره به نزدیکی روزهای آخر سال یادآور شد: در روزهای پایانی سال، بالا رفتن مصارف آب شهروندان برای خانه تکانی امریست که می توان با انجام اقدامات لازم در جهت اطلاع رسانی به مردم از شدت آن کاست.

جنتی در پایان ضمن برشمردن نتایج مثبت حضور بموقع در پست های کشیک بر لزوم پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کم آبی در سال آینده تأکید کرد.