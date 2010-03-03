چین غرب را به مسیر مذاکره فراخواند/ طرح یک ادعای تازه از قول آمانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سومین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پشت درهای بسته در شهر وین پیگیری شد.

در این نشست نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر با تکرار ادعاهای خود خواستار شفاف سازی برنامه هسته ای ایران شدند. آنها غنی سازی اورانیوم در داخل خاک ایران را اقدامی "تحریک آمیز" دانسته و از امکان تحریمهای بیشتر علیه کشورمان سخن گفتند.

در همین حال یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفت که نماینده چین در شورای حکام در این نشست بار دیگر بر لزوم ادامه مذاکرات در مورد برنامه هسته ای پیش از صحبت در مورد هر گونه تحریم تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مدعی اقدام ایران در آغاز غنی سازی اورانیوم پیش از اعزام بازرسان آژانس شده است.

در ادامه این گزارش از قول دیپلمات حاضر در این نشست بدون اشاره به دلیل مخالفت ایران آمده است که تهران درخواستها برای نصب دوربینهای بیشتر را نپذیرفته است.

همچنین نماینده اسپانیا در آژانس که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده دارد، در اشاره به ادعای آمانو درباره غنی سازی ایران پیش از اعزام بازرسان، از قول وی خواسته است که ایران تا زمان اعزام بازرسان آژانس به تاسیسات خود دست نگه دارد.