برق، ارومیه و کاله از سد حریفان خود گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از مسابقات عصر امروز (چهارشنبه) تیم برق کرمان در دیدار خانگی مقابل حریف تهرانی خود به برتری دست یافت. شاگردان بهروز عطایی که برای دیدار با خراسان رضوی به مشهد سفر کرده بودند در سه گیم متوالی به برتری دست یافتند با این وجود همچنان در رده چهارم جدول ردهبندی باقی ماندند. همچنین شاگردان یدالله کارگرپیشه در دیدار با تیم دانشگاه آزاد تهران صاحب برتری شدند.
پیش از این سه دیدار نیز تیمهای پیکان و داماش گیلان به ترتیب نتیجه دیدار مقابل تیمهای سایپا و سنگ آهن بافق یزد را از آن خود کرده بودند. نتایج به دست آمده در دیدارهای برگزار شده این هفته از رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* برق کرمان 3 - پرسپولیس تهران یک
* خراسان رضوی صفر - کاله آمل 3
* ارومیه 3 - دانشگاه آزاد تهران یک
* سایپا تهران 2 - پیکان تهران 3
* داماش گیلان 3 - سنگ آهن بافق یزد یک
در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور دو دیدار زیر همچنان در جریان است:
* جواهری بازرگانی گنبد - گل گهرسیرجان
* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران
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