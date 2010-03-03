برق، ارومیه و کاله از سد حریفان خود گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از مسابقات عصر امروز (چهارشنبه) تیم برق کرمان در دیدار خانگی مقابل حریف تهرانی خود به برتری دست یافت. شاگردان بهروز عطایی که برای دیدار با خراسان رضوی به مشهد سفر کرده بودند در سه گیم متوالی به برتری دست یافتند با این وجود همچنان در رده چهارم جدول رده‌بندی باقی ماندند. همچنین شاگردان یدالله کارگرپیشه در دیدار با تیم دانشگاه آزاد تهران صاحب برتری شدند.

پیش از این سه دیدار نیز تیم‎های پیکان و داماش گیلان به ترتیب نتیجه دیدار مقابل تیم‎های سایپا و سنگ آهن بافق یزد را از آن خود کرده بودند. نتایج به دست آمده در دیدارهای برگزار شده این هفته از رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* برق کرمان 3 - پرسپولیس تهران یک

* خراسان رضوی صفر - کاله آمل 3

* ارومیه 3 - دانشگاه آزاد تهران یک

* سایپا تهران 2 - پیکان تهران 3

* داماش گیلان 3 - سنگ آهن بافق یزد یک

در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور دو دیدار زیر همچنان در جریان است:

* جواهری بازرگانی گنبد - گل گهرسیرجان

* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران