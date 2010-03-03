نقشه محیط زیستی توسعه مازندران باید تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد مازندران افزود: مدیر جدید محیط زیست استان باید نقشه محیط زیستی استان را پایان نیمه اول سال 89 تدوین کند.

وی خاطر نشان کرد: محیط زیست مدافع توسعه صنعت و اشتغال بوده و این موارد با رعایت موازین زیست محیطی میسر خواهد بود.

معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه مدیر جدید محیط زیست استان نباید راه را برای توسعه مازندران ببندد تصریح کرد: تدوین و تهیه سند توسعه محیط زیستی مازندران رسالت بعدی مدیرکل جدید محیط زیست در استان است.

شاعری با بیان اینکه مدیریت پسماند باید اولویت بعدی مدیر کل محیط زیست مازندران باشد یادآور شد: حمل و مدیریت زباله در سطح شهرهای استان باید با همکاری مدیریت ارشد استان، اداره کل محیط زیست و دستگاه های اجرایی مرتبط رفع شود.

وی با اعلام این مهم که حفاظت از تنوع زیستی باید توسط محیط بانان تقویت شود افزود: مازندران رتبه با 22 درصد پوشش محیط زیستی رتبه نخست اراضی تحت حفاظت طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مازندران از حیث پرورش نیروی انسانی ماهر رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است از مدیر کل جدید حفاظت از محیط زیست مازندران خواست چرخه تلاش زیست محیطی را با جدیت در استان دنبال کند.

وی با بیان اینکه انباشت زباله در شهرها و حاشیه جاده های استان معضل اصلی در مازندران است افزود: مادامی که این معضل از مازندران رفع نشود یکی از پارامترهای عدم اجرای تعهدات سازمان محیط زیست انباشت زباله می تواند باشد.

استاندار مازندران همچنین با تاکید بر استفاده از بناهای سفالی در ساخت و سازهای مسکونی شهرها و روستاهای استان اظهار داشت: این اقدام سبب ماندگاری و تقویت سیمای طبیعی و میراثی مازندران خواهد شد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم امید روشن مدیرکل قبلی حفاظت از محیط زیست استان قزوین به سمت مدیرکل جدید حفاظت از محیط زیست مازندران منصوب و از زحمات رسول علی اشرفی مدیرکل قبلی استان مازندران تجلیل شد.

مراسم معارفه علی اشرفی پور بر مسند مدیرکلی حفاظت از محیط زیست استان تهران هفته گذشته در تهران برگزار شده بود.