طرحهای کشاورزی عشایر آذربایجان غربی تسهیلات بانکی می گیرند

په گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در جمع سران و افراد با نفوذ عشایر و طوایف آذربایجان غربی،افزود: در صورت ارائه طرحهای توجیه دار عشایر،بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات می شوند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق مرزی استان، با اشاره به اینکه طی سال آینده دولت اعتبارات قابل توجهی در بخش کشاورزی سرمایه گذاری خواهد کرد، افزود: استعدادهای استان ایجاب می کند از این اعتبارات برای توسعه استان بیشتر بهره مند شویم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به طرح وزارت کشور برای رونق گمرکات و بازارچه های مرزی در استانهای مرزی کشور، اظهار داشت: با اجرای این طرح گمرکات و بازارچه های مرزی به عنوان اصلی ترین بخش از تجارت کالا و خدمات از طریق استانهای مرزی فعال تر می شوند.

جلال زاده با اشاره به تشکیل کمیسیون مخصوص بازارچه های مرزی، خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی با 967 کیلومتر مرز بیشترین بازارچه های مرزی کشور را دارد هرچند که تعدادی از این بازارچه ها غیر فعال هستند.

وی با اشاره به استعدادهای استان در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: از ایجاد دامداری های صنعتی، توسعه صنعت آبزی پروری و توسعه آبیاری تحت فشار در مناطق مرزی استان حمایت می کنیم.

وی با اشاره به رشادت ها و جانفشانی های عشایر و مرز نشینان طی سالهای گذشته یادآور شد: شهدا، جانبازان و ایثارگران عشایر، حکایت از صداقت و پاکی این مردم غیور دارد و اعتقاد داریم خداوند به انسانهای پاک همواره نظر لطف دارد.

لقمان زرزا مشاور فرمانده سپاه شهدای استان در امور عشایر نیز در ادامه گفت: عشایر برای دفاع از انقلاب آسیب های فراوانی دیده اند عده ای حتی در این راه خانواده خویش را از دست داده اند و هر طایفه و قومی دهها شهید تقدیم انقلاب نموده اند.

در این دیدار تنی چند از سران عشایر ایل و طوایف زرزا، دری، طاهری، قادری، شکاک و هرکی نیز حضور داشتند.