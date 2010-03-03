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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۹

پس از برگزاری نشست امروز /

پیست های اسکی استان تهران بازگشایی شد

پیست های اسکی استان تهران بازگشایی شد

پس از برگزاری نشست استاندار تهران، فرماندار شمیرانات و رئیس شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی، پیست های اسکی استان تهران بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که صبح چهارشنبه از سوی شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی اعلام شد به دلیل ناامن بودن راههای صعود سه پیست دیزین، شمشک و خور تا اطلاع ثانوی تعطیل است، پس از نشست امروز هر سه پیست بازگشایی شد.

در نشستی که امروز برگزار شد استاندار تهران، فرماندار شمیرانات و هادیانی رئیس شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به بررسی این موضوع پرداختند و مقرر شد محور دیزین شمشک بازگشایی شود تا از فردا علاقمندان از این پیست ها استفاده کنند.

پس از آنکه روز 15 بهمن ماه سالجاری بر اثر ریزش بهمن در محور شمشک - دیزین چند کوهنورد به کام مرگ فرو رفتند، این محور به دلیل ناامن بودن بسته شد و پیگیری ها برای باز شدن آن نیز راه به جایی نبرد.

کد مطلب 1045349

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