کلینتون با هدف فشار بر برزیل در موضوع ایران به برازیلیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هیلاری رودهام کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در ادامه تلاشهای کشورش برای همراه ساختن اعضای شورای امنیت با تحریم ایران، به دیدار مقامهای برزیل رفته است.

وی قصد دارد در این دیدارها، مقامهای برزیل را جهت حمایت از تحریمهای بیشتر علیه ایران با هدف متوقف ساختن برنامه هسته ای این کشور متقاعد سازد. قرار است کلینتون حوالی بعدازظهر امروز چهارشنبه به وقت محلی با رئیس جمهوری و سپس "سلسو آموریم" وزیرخارجه برزیل دیدار و گفتگو کند.

این در حالی است که برزیل بعنوان یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت و از اعضای پرنفوذ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، روابط نزدیکی با تهران داشته و پیش از این بارها حمایت خود را از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اعلام کرده است.

در همین حال "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل در اظهارات اخیر خود با اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران مخالفت کرده و خواستار حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای کشورمان شده است.