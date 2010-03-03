بسیج و سپاه برای مقابله با تهدیدات آماده باشند/ اجرای طرح صالحین در بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر جعفری در همایش تجدید میثاق با ولایت در گلزار شهدای یاسوج اظهار کرد: هدف انقلاب اسلامی ایران پیاده کردن احکام الهی و ارزشهای دین اسلام است و مردم در طول 31 سال همواره از انقلاب و ارزشها دفاع کردهاند.
وی افزود: ملی گراها، منافقان و سلطنتطلبان همواره به دنبال تفرقهافکنی و صدمه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و در این خصوص جریانات مختلفی را راهاندازی کردند اما هوشیاری و ولایتمداری مردم این جریانات را خنثی و دشمنان را ناامید کرد.
وی همچنین به جریانات پس از انتخابات امسال اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی جهتگیری و مسیر اصلی را به خوبی برای همگان تبیین و مردم نیز در 9 دی و 22 بهمن همه چیز را شفاف کردند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ایران اسلامی هماکنون دارای وضعیت سیاسی بسیار خوبی در جهان و منطقه است، افزود: در حوادث اخیر دو جریان مدافع اسلام و مدافع سیاستهای غرب در مقابل همدیگر قرار گرفتند و مردم هم به خوبی موضع خود را نشان دادند.
وی ادامه داد: قدرت مادی غرب و آمریکا در مقابل سیاستهای فعال ایران اسلامی درمانده شده است و تلاشهای آنان برای همراه کردن کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی بینتیجه مانده است.
وی کفرستیزی، ظلمستزیی ودفاع ازمستضعفان رااز راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست وگفت: سکوت در مقابل ظالمان با مسلمان بودن و پیروی از اهل بیت(ع) سازگار نیست و امروز دلهای همه مردم جهان و حقجویان با این نظام است.
جعفری با اشاره به اینکه بسیج وسپاه در جهتگیریهای انقلاب اسلامی باید نقش داشته باشند، گفت: امام حسین(ع) بزرگ پاسدار اسلام، همه چیز خویش را فدای اسلام کردند و بسیج و سپاه نیز باید همواره برای اسلام مجاهدت کنند.
وی گفت: عدالت گستری ، استقلال ، خودباوری ، ایستادگی در مقابل دشمنان ، محرومیت زدایی و مستضعف نوازی و پرهیز از اشرافی گری از جمله اصول مهم نظام است و باید از این اصول دفاع کنیم. وی تاکید کرد: سپاه و بسیج باید مدافع مردم باشند و ویژگی مردمی خود را حفظ کنند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به تغییر و تحولات ساختاری سپاه گفت: این کار برای انجام دادن بهتر رسالتهای سپاه است و اقدامات موثر پس از انتخابات بسیج و سپاه از جمله تاثیرات مثبت این تغییر و تحولات است.
وی همچنین گفت: اجرای طرح صالحین در بسیج یکی از اقدامات مهم برای آماده کردن بسیج و بسیجیان برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است. وی با اشاره به اینکه هدف شهدا پیاده کردن احکام اسلامی بود، گفت: باید راه شهدا را ادامه دهیم و پیرو ولایت فقیه باشیم.
جعفری با اشاره به حضور بسیج مستضعفان در عرصه پیشرفت کشور افزود: پیشرفت همراه با عدالت، سفارش رهبر معظم انقلاب است و بسیجیان باید برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند.
نظر شما