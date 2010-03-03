بسیج و سپاه برای مقابله با تهدیدات آماده باشند/ اجرای طرح صالحین در بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر جعفری در همایش تجدید میثاق با ولایت در گلزار شهدای‎ ‎یاسوج ‏اظهار کرد: هدف انقلاب اسلامی ایران پیاده کردن احکام الهی و ارزش‌های دین‎ ‎اسلام است و مردم در ‏طول 31 سال همواره از انقلاب و ارزش‌ها دفاع کرده‌اند‎.

وی افزود: ملی ‌گراها، منافقان و سلطنت‌طلبان‎ ‎همواره به دنبال تفرقه‌افکنی و صدمه زدن به نظام مقدس ‏جمهوری اسلامی ایران بودند و‎ ‎در این خصوص جریانات مختلفی را راه‌اندازی کردند اما هوشیاری و ‏ولایتمداری مردم این‎ ‎جریانات را خنثی و دشمنان را ناامید کرد‎.

وی همچنین به جریانات پس از انتخابات امسال اشاره‏‎ ‎و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ‏جهت‌گیری و مسیر اصلی را به خوبی برای‎ ‎همگان تبیین و مردم نیز در 9 دی و 22 بهمن همه چیز را ‏شفاف کردند‎.

‎فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ایران‎ ‎اسلامی هم‌اکنون دارای وضعیت سیاسی بسیار خوبی در ‏جهان و منطقه است، افزود: در‎ ‎حوادث اخیر دو جریان مدافع اسلام و مدافع سیاست‌های غرب در مقابل ‏همدیگر قرار‎ ‎گرفتند و مردم هم به خوبی موضع خود را نشان دادند‏‎. ‎

وی ادامه داد: قدرت مادی غرب و آمریکا در مقابل‎ ‎سیاست‌های فعال ایران اسلامی درمانده شده است و ‏تلاش‌های آنان برای همراه کردن‎ ‎کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی بی‌نتیجه مانده است‎. ‎

وی کفرستیزی، ظلم‌ستزیی ودفاع ازمستضعفان رااز‏‎ ‎راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ‏ایران دانست وگفت: سکوت در مقابل ظالمان‎ ‎با مسلمان بودن و پیروی از اهل بیت(ع) سازگار نیست و ‏امروز دل‌های همه‌ مردم جهان و‏‎ ‎حق‌جویان با این نظام است. ‎

جعفری با اشاره به اینکه بسیج وسپاه در‎ ‎جهت‌گیری‌های انقلاب اسلامی باید نقش داشته باشند، ‏گفت: امام حسین(ع) بزرگ پاسدار‎ ‎اسلام، همه چیز خویش را فدای اسلام کردند و بسیج و سپاه نیز باید ‏همواره برای اسلام‏‎ ‎مجاهدت کنند‎.

وی گفت: عدالت ‌گستری ، استقلال ، خودباوری ، ایستادگی‎ ‎در مقابل دشمنان ، محرومیت‌ زدایی و ‏مستضعف ‌نوازی و پرهیز از اشرافی‌ گری از جمله اصول‏‎ ‎مهم نظام است و باید از این اصول دفاع کنیم‎. وی تاکید کرد: سپاه و بسیج باید مدافع مردم باشند‎ ‎و ویژگی مردمی خود را حفظ کنند‏‎. ‎



فرمانده کل سپاه با اشاره به تغییر و تحولات‎ ‎ساختاری سپاه گفت: این کار برای انجام دادن بهتر ‏رسالت‌های سپاه است و اقدامات موثر‏‎ ‎پس از انتخابات بسیج و سپاه از جمله تاثیرات مثبت این تغییر و ‏تحولات است‎.

وی همچنین گفت: اجرای طرح صالحین در بسیج یکی از‏‎ ‎اقدامات مهم برای آماده کردن بسیج و بسیجیان ‏برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است‏‎. وی با اشاره به اینکه هدف شهدا پیاده کردن‎ ‎احکام اسلامی بود، گفت: باید راه شهدا را ادامه دهیم و ‏پیرو ولایت فقیه باشیم‎. ‎

جعفری با اشاره به حضور بسیج مستضعفان در عرصه‌‏‎ ‎پیشرفت کشور افزود: پیشرفت همراه با عدالت، ‏سفارش رهبر معظم انقلاب است و بسیجیان‎ ‎باید برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند‎.