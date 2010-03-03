گردش مالی مسکن 1.5 برابر بودجه عمرانی/ تورم پایین کنونی به خاطر مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی نیکزاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: شعار اساسی دولت نهم و دهم مسکن و اشتغال بوده است که این امر حکایت از توجه ویژه دولت به این دو بخش دارد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی مسکن در کشور، بیان داشت: اگر مسکن فعال شود همه بخش های مختلف اقتصاد از جمله اشتغال نیز فعال خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم با اشاره به وابستگی 400 رشته تخصصی به حوزه مسکن، خاطر نشان کرد: اگر کار مسکن در کشور رونق بگیرد و مشکل مسکن مردم مرتفع شود بسیاری از پرونده ها و معضلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حل خواهد شد.

نیکزاد با تاکید بر اینکه حوزه مسکن یک موضوع فرابخشی است و نباید با دید اداری به این حوزه نگاه شود، یادآور شد: اگر نگاه به کار ساخت مسکن اداری باشد کار پیچیده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال 86 بیش از اهداف برنامه در کشور خانه ساخته شده است، ادامه داد: در این سال بیش از یک میلیون و 160 هزار واحد مسکن شهری و روستایی در کشور ساخته شد ولی هیچ وقت مردم خانه دار نشدند به ویژه دهک های پایین جامعه که دستشان به این خانه ها نرسید.

نیکزاد با بیان اینکه در سال 86 وقتی قیمت مسکن تکان خورد کشور را داشت می لرزاند، گفت: نرخ پایین کنونی تورم در کشور به خاطر مسکن است ولی اگر قیمت مسکن دوباره تکان بخورد تورم نیز افزایش خواهد یافت.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت دهم در زمینه مسکن، عنوان کرد: برخی می گویند که دولت در بازار مسکن دخالت نکند تقاضا با عرضه به مرور کنترل می شود در صورتیکه این کار ممکن نیست.

نیکزاد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای مشکن با حضور رئیس جمهوری، بیان داشت: اگر دولت اشتغال و مسکن را حل کند انقلاب و نظام بیمه خواهد شد.