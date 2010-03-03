حوزه علمیه به تربیت طلاب برای پاسخ به وهابیت اهتمام ورزد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی غروب چهارشنبه طی سخنانی در مراسم کلنگ‌زنی ساختمان بنیاد فرهنگی امامت در قم با اشاره به گسترش فعالیت وهابیت در زمینه شبهه پراکنی علیه تشیع تصریح کرد: متأسفانه فعالیت‌های حوزه‌های علمیه در برابر شبهات و حجم انبوه فعالیت وهابیت بسیار اندک است و در این باره حوزه باید بیش از این‌ها کار کند.



وی افزود: حوزه باید طلاب متخصصی را تربیت کند که این‌ها بتوانند در برابر موج شبهات وهابیت قد علم کرده و پاسخ‌گو باشند.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم همچنین خاطرنشان کرد: امروز وهابیت با امکانات و پول زیادی که در اختیار دارد سعی بسیاری در دور کردن مردم جهان از اهل بیت(ع) و معارف حقیقی آن بزرگواران دارد و لذا حوزه‌های علمیه و علما باید با تمام توان برای مقابله با فعالیت‌های وهابیون تلاش کنند.



وی در ادامه با بیان اینکه امامت محور و رکن دین است ابراز داشت: انصافا هرچه درباره اهمیت مسأله امامت، معانی و مطالب آن نوشته شود و گفته شود، باز هم کم است و در این خصوص جای کار بسیار است.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های علمی امام باقر و امام صادق(ع) گفت: اگر نبود علومی که از این دو بزرگوار صادر شده و به امت اسلام رسیده است، مشخص نبود وضع اسلام و مسلمانان در چه درجه‌ای از انحطاط قرار داشت.



وی همچنین به آثار باقیمانده از علمای گذشته اشاره کرد و گفت: این میراث بزرگ علم و امامت امروز به دست ما رسیده و باید باید شکر این نعمت بزرگ و بی بدیل را به جای آوریم.

