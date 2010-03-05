لزوم توجه به مقدسات ملت ها در انتقال پیام انقلاب / منابع اقتدار فرهنگی را داریم

مهدی کلهر، مشاور رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای خارجی در بیان ارزیابی اقتدار فرهنگی ایران در خارج از کشور، با بیان این مطلب افزود: سالها است که در توازن و تعادل قدرت ها در جهان از مرز بالانس قدرت نظامی عبور کرده ایم و بعد از تعادل قدرت نظامی ابرقدرت ها به تعادل قدرت سیاسی رو کرده اند .

کلهرادامه داد: امروز پس از عبور از عرصه نظامی، ورود به عرصه های سیاسی و کم کردن از فعالیت های عرصه های اقتصادی، وارد نبرد فرهنگی در دنیا شده ایم.

ایران منابع اقتدار فرهنگی را در اختیار دارد، اما به خوبی نتوانسته است از آن استفاده کند.

وی اضافه کرد: اساسا نبردهایی که در چند قرن اخیر در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده بیشتر نبردهای فرهنگی بوده است و کشورهایی موفق بوده اند که از اقتدار فرهنگی خوبی برخوردار بودند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتدار فرهنگی مهمترین و تعیین کننده ترین عنصر در عصر ما است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از این جهت خوش شانس است چرا که منابع اقتدار فرهنگی را در اختیار دارد.

کلهر تاکید کرد: اما متاسفانه با توجه به اینکه این منابع در اختیار کشور است، خیلی کم از آن در مسیر اقتدار فرهنگی مان در خارج از کشور استفاده کرده ایم.

به عقیده مشاور رئیس جمهور امروز کسانی در نبرد اقتدار فرهنگی در عرصه جهانی پیروز هستند که برتری فرهنگی نسبت به بقیه مقوله ها، حتی اقتصادی داشته باشند.

کلهر افزود: مسئله فرهنگ موضوعی است که به بخش های مختلفی همچون خلاقیت، توان سخت افزاری ، نرم افزاری و مولفه های دیگر بستگی دارد.

همه ابزارها باید در خدمت انتقال پیام انقلاب اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه از بخش های سخت افزاری باید برای تبلیغ ، صدور انقلاب اسلامی و مفاهیم ارزشی آن استفاده کنیم، اظهارداشت: شبکه های ماهواره ای، آنتن های صدا و سیما ، کتاب ها، تکنولوژی فیلم، سینما، هنر و هرآنچه که در ذهنمان می گنجد، می تواند ابزاری برای انتقال پیام انقلاب اسلامی باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ابزارها باید در خدمت انتقال پیام باشند، افزود: نباید خودمان را به سخت افزاری مشغول کنیم بلکه باید توجه داشته باشیم که سخت افزارها وسیله ای برای رساندن پیام انقلاب است.

کلهر اظهار داشت: در انتقال پیام انقلاب اسلامی باید توجه داشته باشیم که از ریشه پیام فاصله نگیریم و فراموش نکنیم که بر اساس آیات قرآن، احادیث و روایات عمل کنیم و اسلام ناب محمدی که پیام انقلاب اسلامی است، به جهانیان بشناسانیم.

وی ادامه داد: پیام انقلاب اسلامی در عین حال که می تواند ایرانی باشد باید اسلام ناب را انتقال دهد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید رایزنان فرهنگی و کسانی که در عرصه های مختلف درخارج از کشور فعال هستند، در انتقال پیام انقلاب اسلامی به شرایط مخاطب نیز توجه کنند، ادامه داد: مخاطب هر زمان و هر روز در حال تغییر است و ذوق و سلیقه او نیز متناسب با شخصیت است. بنابراین رایزنان فرهنگی باید متناسب با این مورد نرم افزار و سخت افزار مناسب را تعریف کنند.

کلهر گفت: ممکن است یک روز شعر کانال مناسبی برای انتقال پیام انقلاب اسلامی باشد و روزی فیلم ، ویدئوکلیپ و بازی های رایانه ای، اما باید توجه داشته باشیم که نیاز مخاطب مهمترین مورد برای تاثیرگذاری پیام است.

وی با تاکید بر اینکه رایزنان فرهنگی باید نیازهای فرهنگی منطقه مورد ماموریت خود را بشناسند و متناسب با آن پیام مناسب را تهیه و با استفاده از خلاقیت و انتخاب نرم افزار و سخت افزار مناسب آن را انتقال دهند.

اسلام توصیه می کند به الهه های مشرکین فحش ندهید که به الله شما فحش ندهند و اساسا در مسئله فرهنگی هدف نزاع فرهنگی نیست و این مورد باید مورد توجه رایزنان فرهنگی در خارج از کشور قرار گیرد.

به عقیده مشاور فرهنگی رئیس جمهور باید برای انتقال صحیح پیام انقلاب اسلامی به تاریخ و تمدن ملت ها توجه کرد.

کلهر ادامه داد: اسلام توصیه می کند به الهه های مشرکین فحش ندهید که به الله شما فحش ندهند و اساسا در مسئله فرهنگی هدف نزاع فرهنگی نیست و این مورد باید مورد توجه رایزنان فرهنگی در خارج از کشور قرار گیرد.

وی گفت: هر رایزن فرهنگی متناسب با تمام این فاکتورها و نیازسنجی درست باید پاسخ مناسب را انتخاب کند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اهمیت دارد چه فردی رایزن فرهنگی است، اظهار داشت: آن فرد باید منطقه ماموریت خود را بشناسد و بداند چه چیزهایی در آن منطقه مورد نیاز است و از تجربه و تخصص کافی در این زمینه برخوردار باشد.

ارزیابی کلهر از میزان موفقیت رایزنان فرهنگی کنونی جمهوری اسلامی در خارج از کشور زیاد مثبت نیست و می گوید: آنان زیاد موفق نیستند اما برخی فعال ، برخی متوسط و برخی هم کارنامه مناسبی ندارند.

رایزنان فرهنگی ایران در انتقال پیام انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر، موفق نبودند.

وی در بیان اینکه چه میزان نیاز در کشورهای دنیا برای پذیرش پیام انقلاب اسلامی وجود دارد، گفت: تقریبا در تمام دنیا اشتها و نیاز برای دریافت پیام انقلاب اسلامی دیده می شود اما متاسفانه توان جمهوری اسلامی در این زمینه کم است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کمبود نیروی انسانی، ابزار مناسب و امکانات را از دلایل ناتوانی در پوشش دادن دنیا برای صدور پیام انقلاب اسلامی عنوان کرد.

کلهر افزود: پیام انقلاب اسلامی حتما نباید در بسته های فرهنگی که به صورت کلیشه ای به ذهنمان می رسد انتقال پیدا کند بلکه ارسال داروی آرامش بخش و مسکن ، وسیله جراحی، پزشکی جراح، خوراک، کمک به زلزله زدگان هم می تواند کار فرهنگی باشد.

ارسال داروی آرامش بخش و مسکن ، وسیله جراحی، پزشکی جراح، خوراک و کمک به زلزله زدگان می تواند ابزاری باشد برای انتقال پیام فرهنگی ایران.

وی با بیان اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست گفت: نیازی نیست حتما برای انتقال پیام انقلاب اسلامی فقط رایزنان فرهنگی فعالیت کنند بلکه می توان از پتانسیل نیروهای متخصص دیگری که در خارج از کشور فعال هستند استفاده کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور افزود: بسیاری ازافرادی که امروز مسلمان شده اند و از ملیت های متفاوت اند، به دست تجار متدین مسلمان که عملشان با حرفشان یکی بود به اسلام گرویدند و مبلغین دینی هیچ نقشی در مسلمان کردن آنان نداشتند.

بسیاری ازافرادی که امروز مسلمان شده اند و از ملیت های متفاوت اند، به دست تجار متدین مسلمان شدند،و مبلغان دینی هیچ نقشی در مسلمان کردن آنان نداشتند.

وی توصیه کرد: سازمان ارتباطات، وزارت امورخارجه باید از توان و پتانسیلی که در بازرگانان ، متخصصان و اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور است برای تبلیغ پیام جمهوری اسلامی استفاده کند و آنان را به عنوان نیروهای خود در دیگر کشورها دانسته و خود نیز به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده عمل کند.