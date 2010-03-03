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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۷

با رد فشار بر ایران ؛

رئیس جمهور برزیل کلینتون را قبل از دیدار جواب کرد

رئیس جمهور برزیل کلینتون را قبل از دیدار جواب کرد

رئیس جمهوری برزیل پیش از دیدار با "هیلاری کلینتون" بار دیگر مخالفت خود را با اعمال فشار بیشتر بر ایران در مورد موضوع هسته ای اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل امروز چهارشنبه پیش از دیدار با وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که جامعه بین الملل نباید ایران را در مورد برنامه هسته ای اش تحت فشار قرار دهد.

وی ضمن مخالفت با خواست کشورهای غربی برای تحریم بیشتر ایران گفت: ایران را به گوشه نرانید، چرا که این کار عاقلانه نیست. وی این سخنان را پیش از دیدار با کلینتون که برای گفتگو در مورد موضوع هسته ای ایران به برازیلیا رفته، ایراد کرد.

برزیل یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل و از حامیان برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است.  قرار است کلینتون حوالی بعدازظهر امروز چهارشنبه به وقت محلی با رئیس جمهوری و سپس "سلسو آموریم" وزیرخارجه برزیل دیدار و گفتگو کند.

گفتنی است که سفر کلینتون به برزیل در راستای تلاش دولت آمریکا برای جلب موافقت اعضای این شورا با تحریمهای بیشتر ایران ارزیابی می شود.

کد مطلب 1045358

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