توجه به مبانی غرب در عرصه تبلیغ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام رضا رمضانی غروب چهارشنبه در همایش راهبرد تبلیغی روحانیت شیعه در عرصه بین‌الملل که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، تبلیغ در هر منطقه‌ای را مستلزم شناخت دقیق آن منطقه به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: اگر کسی بخواهد در غرب اقدام به تبلیغ دین مبین اسلام کند بدون آشنایی با مبانی و فرهنگ غرب، در عرصه تبلیغ توفیق چندانی نخواهد داشت.



وی گفت: تربیت امامان برای تدریس در مراکز اسلامی، حضور نخبگان و فرهیختگان در سمینارهای علمی، حضور فعال‌تر رسانه‌ها، تاسیس شبکه‌های تلویزیونی، تاسیس مدارس اسلامی، تعامل میان دانشگاه‌های غرب و شرق برای معرفی حوزه‌های بین‌الملل اسلام، آموزش‌های تبلیغی و... از جمله مسائلی است که باید در بخش راهبردی تبلیغ مورد توجه قرار گیرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: روحانیت باید از ابهت علمی و جریان‌سازی علمی به معنای واقعی کلمه و ابهت معنوی و قداستی که برای ترویج دین مبین اسلام لازم است، برخوردار باشد.



لزوم ایجاد تحول جهانی در عرصه تبلیغ



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ با تاکید بر لزوم ایجاد تحول جهانی در عرصه تبلیغ بین‌الملل اظهار داشت: در حال حاضر جریانی در دنیای امروز به وقوع پیوست که اسلام را با تعریف جدیدی معرفی می‌کند.



رمضانی ایجاد جنبش دینی و انقلابی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل دانست و گفت: این جنبش فقط مربوط به خیزش اسلامی و بیداری مسلمانان نمی‌شود، بلکه دینداران عالم هم به فکر یک جنبش افتادند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این خیزش و بیداری و تحول معنایی در بین مسلمانان به صورت کمی و کیفی به وجود آمده است.



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ تاثیر رشد کمی مسلمانان در کشورهای خارجی بر معادلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشورها را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: این تاثیرگذاری‌ها در مجموع، در دنیا هم تاثیرات قابل توجهی داشته و دارد.



رمضانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرصت طلایی برای ترویج اسلام با رویکرد جامعیت اسلام در جهان به وجود آمد؛ یعنی اسلامی که درخواست‌ها و نیازهای واقعی انسان را در همه ابعاد مرتفع کند و این اسلام برای همه زمینه‌ها برنامه دارد.



وی ادامه داد: این مسئله ادعای بزرگی است و باید برای اثبات آن برهان ارائه کنیم.



لزوم تدوین چشم‌انداز تبلیغ در عرصه بین‌الملل



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بر لزوم تدوین چشم‌انداز تبلیغ در عرصه بین‌الملل تاکید کرد و یادآور شد: این چشم‌انداز باید برای مدت 10 یا 20 سال و یا بیشتر تدوین شود.



وی ادامه داد: برای مشخص‌کردن این چشم‌انداز باید به نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌های عرصه تبلیغ بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.



ظرفیت‌های تبلیغی در غرب



رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ایجاد شده در عرصه تبلیغ بین‌الملل اشاره کرد و اظهار داشت: وجود مراکز اسلامی شیعه و سنی در دنیا به یکی از ظرفیت‌های مناسبی برای جنبه راهبردی و برنامه‌ریزی عرصه تبلیغ دین در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است.



وی خاطرنشان کرد: این مراکز باید به خوبی ساماندهی و جلسات و سمینارهای مختلفی برای پیشبرد اهداف آنها برنامه‌ریزی شود.



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ تصریح کرد: حضور عالمان و نخبگان برجسته علمی و دینی در مراکز اسلامی دنیا تاثیر قابل توجهی در تبلیغ دین مبین اسلام دارد.



وی پایگاه‌های تحلیلی و سایت‌های مجامع علمی را از دیگر ظرفیت‌های این عرصه برشمرد و گفت: اگر این پایگاه‌ها و سایت‌ها در همه زمینه‌ها تحلیل قوی‌تری از اسلام ارائه دهند تعداد بازدیدکنندگان آنها افزایش می‌یابد و تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت.



رمضانی از دیگر ظرفیت‌های تبلیغ در عرصه بین‌الملل را وجود مدارس اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه تعداد مدارس اسلامی در کشورهای اسلامی بسیار اندک است، به طور مثال در آلمان، اتریش و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی تنها یک مدرسه اسلامی وجود دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: کسانی که دغدغه پیاده کردن اسلام را دارند باید در زمینه ایجاد مدارس اسلامی در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند.



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ تصریح کرد: متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از اینکه امامانی از خارج از کشورشان برای تدریس در مدارس اسلامی این کشورها حضور یابند برنمی‌تابند، از این رو باید نیروهای بومی آن مناطق شناسایی و تربیت شوند تا در این مدارس تدریس کنند.



بهائیت و وهابیت در مسیر ضربه‌زدن به اسلام



رمضانی با اشاره به تلاش‌های جدی دشمنان علیه اسلام، از بهائیت به عنوان یکی از موانع و تهدیدات تبلیغ دین اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: بهائیت حتی در مجامع اصلی و تاثیرگذار کشورهای اروپایی حضور پیدا کردند ولی مهم‌ترین بخش آموزشی آنها در آلمان مستقر است.



وی وهابیت را از دیگر تهدیدهای عرصه تبلیغ دین اسلام برشمرد و افزود: اصل و اساس شکل‌گیری وهابیت برای ضربه‌زدن به دین اسلام شکل گرفته است و تاکنون ضرباتی که به اسلام زده است بسیار زیاد و عمیق بوده است.



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ خاطرنشان کرد: برخی علمای وهابی از طریق صدور فتواهای کذایی تاثیرات بسیار منفی در اذهان جهانیان به وجود آوردند و خود علمای اهل سنت از دست آنها به ستوه آمدند.



وی گفت: مقالاتی که هر روز در رسانه‌های جمعی غرب برای مقابله با اسلام منتشر می‌شود از جمله توطئه‌هایی است که به صورت جدی از سوی دشمنان دنبال می‌شود.



احزاب و حکام کشورهای ضد اسلامی، تهدیدهای جدی علیه اسلام هستند



رمضانی احزاب ضد اسلامی در اروپا را از دیگر تهدیدهای این عرصه عنوان کرد و یادآور شد: کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند هر کدام دارای احزاب ضداسلامی هستند و این احزاب فعالیت‌های گسترده‌ای علیه اسلام انجام می‌دهند.



عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حکام کشورهای ضداسلامی هم در این مسیر به صورت جدی فعالیت می‌کنند و نسبت به اسلام برخوردهای معارضانه دارند.



وی ادامه داد: بحث مقابله با اسلام به صورت محتوایی، اجرایی و نظری جزو دستور کار و برنامه اصلی دشمنان اسلام است.



لزوم ایجاد انستیتوی غرب‌شناسی در کشورهای اسلامی



مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بر لزوم ایجاد انستیتوی غرب‌شناسی تاکید کرد و یادآور شد: ما نباید نگاه سطحی نسبت به دنیای غرب داشته باشیم.



وی تصریح کرد: نباید به صورت مرعوبانه یا تفریطی به غرب نگاه کرد، هر دو این نگاه‌ها به ضرر جریان اسلامی در عرصه بین‌الملل است.



رمضانی ادامه داد: ما باید بحث‌های لیبرالیزم، فمنیسم و... را جدی بگیریم و درباره آنها مطالعات گسترده‌ای داشته باشیم، چراکه آنها برنامه‌ریزی‌های کلانی انجام داده‌اند تا نوعی استحاله فکری و فرهنگی در اسلام به وجود آید.



عضو مجلس خبرگان رهبری تهدیدهای موجود در عرصه تبلیغ را نوعی فرصت برای مبلغان دانست و یادآور شد: این تهدیدها زمینه و بستر مناسبی را فراهم کردند که مطالعات اسلامی در کشورهای غربی بیشتر شد.



تشرف‌ها عالمانه است



وی با بیان اینکه بعد از حادثه 11 سپتامبر مراجعه به قرآن در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر شده است، اظهار داشت: بسیاری از تشرف‌هایی که به دین مبین اسلام انجام می‌شود عالمانه و با مطالعه عمیق اسلام صورت می‌گیرد.



رمضانی در پایان گفت: به واسطه توسعه معنایی که از اسلام و مسلمانان در غرب وجود دارد، بحث اسلام هراسی در این کشورها مطرح است.

