فولاد فردا به مصاف تيم اميد بشيكتاش مي رود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" تيم فوتبال فولاد خوزستان صبح امروز تمرينات خود را در زمين چمن كمپ كلاسيس گلف كلوب برگزاركرد. اين تمرين به بدنسازي وكار با توپ اختصاص داشت و همه بازيكنان درآن حضور داشتند. اين تيم درراستاي برگزاري بازيهاي تداركاتي خود عصر فردا دراولين ديداربه مصاف تيم فوتبال اميد بشيكتاش خواهد رفت. فرانچيچ سرمربي فولاد قصد دارد دراين ديدارازبازيكنان اصلي خود در كنار جوانترها استفاده كند.

درحاشيه برپايي اردوي تداركاتي تيم فوتبال فولاد خوزستان بازيكنان و مسئولان اين تيم صبح امروز درمحل هتل جشن مختصري را به مناسبت تولد احمد مومن زاده مهاجم خود برپا كردند. از طرف مسئولان و بازيكنان فولاد مبلغ 50 دلار به عنوان هديه تولد به مو من زاده اهدا شد.