می خواستم از انسان بودن استعفا دهم / بروز یرقان فرهنگی در فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاج رضایی در نخستین نشست بررسی مسائل فوتبال کشور و آسیب شناسی لیگ برتر با بیان اینکه فوتبال تا زمانی که از نظر فرهنگی پیشرفت نکند از نظر فنی رشد نخواهد داشت، گفت: فوتبال ایران مانند یک پیاز است که هر ورق آن را که برمی داری، اشک انسان را در می آورد.

وی با بیان اینکه پس از قبول مسئولیت مشاوره یکی از باشگاه‌‎های لیگ برتری نگاهم به فوتبال تفاوت پیدا کرد و با مشکلات آن مانوس‌تر شدم، افزود: 50 سال است با فوتبال زندگی می کنم اما در این مدت در هیچ فدراسیونی ندیدم کمیته انضباطی آن تا این اندازه فعال باشد. مفهوم آن هم این است که درگیری، تشویق و مسائل این چنینی در فوتبال وجود دارد.

تحمل عقیده همدیگر را نداریم

کارشناس فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه ما در فوتبال ‌مان گفتگو با یکدیگر را نمی شناسیم و علاقه‌ای هم به آن نداریم، اظهار داشت: متاسفانه تحمل عقیده هم را نداریم و همین مسئله باعث تک گویی و تک صدایی شده که قطعا برای جامعه فوتبال خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه مقابل یک نقد ساده تهدید می شویم و با زورگویی می خواهند این صداها را خفه کنند.

مباحث فرهنگی دلایل ناکامی فوتبال ایران

وی با طرح این موضع که "چون فضای فرهنگی مناسبی نداریم، نمی توانیم در فوتبال رشد کنیم"، تصریح کرد: سه روز پس از جام جهانی 2006 به آلمان سفر کردم و گفتگوهایی را با کارشناسان آلمانی در خصوص تیم ملی ایران داشتم. آنها هرگز به مسائل فنی اشاره نکردند بلکه مباحث فرهنگی را دلایل ناکامی فوتبال ایران می دانستند.

در فوتبال ما یرقان فرهنگی وجود دارد

مربی پیشین تیم ملی با تاکید بر اینکه در فوتبال حرفه‌ای همکاران علیه همدیگر اظهارنظر غیر محترمانه نمی کنند، افزود: فوتبال ما پر از جوابیه شده و از مدیرعامل، مربی و بازیکن با این روش به یکدیگر حمله می کنند. زمانی از ونگر پرسیدند: "نظرت در مورد فرگوسن چیست؟"، وی گفت: "از فرگوسن خوشم نمی آید اما نمی توانم به او بی احترامی کنم" اما در فوتبال ما یرقان فرهنگی وجود دارد. با دو پلاکارد و دو شعار مشکلات فرهنگی حل نمی شود، با این نوع رفتارها فقط به مخاطب توهین می شود.

وی ادامه داد: امکانات سخت افزاری در ورزشگاه ما فوق العاده نقص دارد. هوادار از مبدا حرکت به سمت ورزشگاه با توهین‌های بسیار مواجه شده و در زمان بازی از آن اتفاقاتی که برایش افتاده است، عصیانگر می شود و سعی می کند ضرباتی که خورده به تیم حریف وارد کند. داوران در این بین از همه مظلوم‌ترند.

می خواستم از انسان بودن، استعفا دهم

حاج رضایی در ادامه با بیان اینکه پس از رفتارهایی که از هواداران یک تیم در ورزشگاه دیدم می خواستم از انسان بودن استعفا بدهم، تاکید کرد: هر تیمی سعی می کند با هر ابزاری به سوی برنده شدن پیش برود. متاسفانه سالن‌های نشست خبری مانند اتاق گاز شده و این مرگ سخت‌تر از مردن با گاز است.

وی با بیان اینکه فوتبال به کرامت انسان تاکید دارد و حتی در کشور انگلیس هواداران دو تیم کاملا مخالف یکدیگر برای سلامتی بازیکن مصدوم تیم مقابل به کلیسا می روند و دعا می کنند، اظهار داشت: این توهین‌ها به انسان و کرامتش ضربه می زند.

سرمربی تیم ملی دروغ می گوید

کارشناس فوتبال کشورمان اضافه کرد: متاسفانه فوتبال ایران بر پایه دروغ استوار شده، مسئولان دروغ می گویند، سرمربی تیم ملی دروغ می گوید و ... . فرهیخته‌ای می گفت:"حقیقت دو پا دارد اما دروغ یک پا". نمی دانم اینها تا کی می‌خواهند روی یک پا بایستند که نتیجه نهایی آن سقوط اخلاقی و فنی است.

وی تاکید کرد: کسانی که زمام فوتبال را در دست دارند این تفکر را دارند که هر کسی مانند آنها فکر نکند در مقابل‌شان قرار دارد. ما باید به دیالوگ و گفتگو برسیم. خشونت پادزهری دارد که گفتگو است اما ما آن را بلد نیستیم و از ابزارهای دیگر استفاده می کنیم.

پنج امتیاز در سه بازی آخر با با صفر امتیاز فرقی نداشت

مربی پیشین تیم ملی کشورمان خود را دردمند مسئله فرهنگی در فوتبال خواند و افزود: در فوتبال ما هیچ حریمی وجود ندارد و لجام گسیختگی‌ها بر مبنای دروغ است. شنبه سرمربی تیم ملی می گوید چهارشنبه جهانی خواهیم شد اما شب چهارشنبه در ریاض متوجه می شویم حتی به پلی‌آف هم صعود نکرده‌ایم.

وی در این مورد اضافه کرد: وی پس از این نتایج به صراحت می گوید:" من بودم که این پنج امتیاز را گرفتم و دیگران نمی توانستند این کار را بکنند". من از شما یک سئوال دارم، این امتیاز به چه درد ما خورد؟ آیا فرقی با صفر امتیاز داشت؟ زیرا هر دوی این امتیازها ما را به جام جهانی نمی برد.

مانور قدرت دلیل برکناری‌ها

حاج رضایی با با بیان اینکه نرفتن به جام جهانی پایان دنیا نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در جهام جهانی 2006 علاوه بر تیم ما 15 تیم دیگر از مرحله گروهی صعود نکردند اما تنها این تیم ما بود که از رئیس تا مسئول تدارکاتش عوض شد که دلیل اصلی آن تنها مانور قدرت بود.

وی ادامه داد: در فوتبال ما دسته‌های زیادی وجود دارد. یک دسته عاشقند و یک دسته کاسب و این دو با هم متفاوت بوده و تعداد عاشق‌ها کم است. به یکی از مسئولان فوتبال گفتم: "آیا مقابل درب امجدیه کتک خورده‌ای و آیاهای دیگر؟". نمی گویم این کار را باید کار تا عاشق شد اما عاشقی با کاسبی جور در نمی آید. فوتبال ایران نیاز به عاشق دارد.

ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی

کارشناس فوتبال کشورمان با بیان اینکه تعداد کسانی که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح می دهند در حال کم شدن است، در پاسخ به این پرسش که "چرا پس از انتقادهایی که از شما شد بار دیگر با امیر قلعه نویی همکار شدید؟"، اظهار داشت: در آن برنامه تلویزیونی من به قلعه نویی گفتم باید ادبیات‌تان را تغییر دهید و جز این هیچ چیز نگفتم.

وی ادامه داد: وقتی هم استقلال در عربستان بازی یک بر صفر برده را به دلیل تعویض‌های قلعه نویی دو بر یک باخت من گفتم از تعویض قلعه نویی تعجب کردم و همین یک انتقاد منجر به واکنش باشگاه استقلال شد و در سایت آنها متنی نوشته شد که در بخشی از آن آمده بود: "حاج رضایی می خواهد با تبر به درخت ایستاده‌ای مثل استقلال حمله کند". برای ریشه کن کردن یک تیم ایرانی برابر یک تیم خارجی نیاز به یک صفت به نام رذالت وجود دارد که من چنین صفتی را ندارم.

هرگز ریشه یک تیم ایرانی را مقابل یک تیم بیگانه نمی زنم

حاج رضایی با بیان اینکه "من برای این پاسخ باشگاه استقلال را دادم که باید از حیثیت یک معلم دفاع می کردم"، افزود: یک نقد قابل پذیرش است اما افترا هرگز. من هرگز ریشه یک تیم ایرانی را مقابل یک تیم بیگانه نمی زنم چون منافع ملی را به همه چیز ترجیح می دهم.

وی در مورد همکاری‌اش با قلعه نویی ادامه داد: من ارتباط تنگاتنگی با قلعه نویی دارم و این مربی در برخی مواقع از نظرات من استفاده می کند و در برخی موارد نه. ادبیات قلعه نویی تغییرات بسیاری کرده و علاقه زیادی به مطالعه و توجه به علم روز دنیا دارد که این تغییرات بسیار ارزشمند است.

عضو کمیته فنی تیم ملی نیستم

مربی پیشین تیم ملی ایران در پاسخ به این پرسش که "آیا همچنان عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال هستید؟"، تاکید کرد: هرگز با من برای این مسئولیت صحبت نکردند و خبر آن را ابتدا از اخبار شنیدم، سپس یکی از مقامات فدراسیون با من تماس گرفت و به من گفت در این جلسات شرکت کنید من هم گفتم با من مشورت نکردید و او گفت حس کردیم شما تمایل به این همکاری دارید و من گفتم شما باید حرمت را نگه می داشتید. در دو جلسه نخست این کمیته به علت مشغله کاری حضور نداشتم و بعد از آن احساس کردم نمی توانم در این جلسه مفید باشم و به همین دلیل عضو این کمیته نبوده و نیستم.

وی افزود: به عقیده من سرمربی تیم ملی اکثرا مقابل کمیته فنی فدراسیون فوتبال مقاومت می کند و دوست ندارد چنین کمیته‌ای وجود داشته باشد و به نوعی آن را تحمل می کند. به همین دلیل نمی خواستم عضو کمیته‌ای تشریفاتی و غیر مفید باشم.

مردم کسی که اشتباه می کنند را می بخشند اما ...

حاج رضایی در پایان گفت: امروز متوجه شدم آن زمان که کارشناس بودم بعضی از نقطه نظراتم منصفانه نبود. مردم کسی که اشتباه می کنند را می بخشند اما آدم دروغگو را هرگز نمی بخشند. معیار کار من در درجه اول صداقت بوده و برای هیچکس نوشابه باز نمی کنم. حتی از کسی هم بدم بیاید به تخریب او نمی پردازم.