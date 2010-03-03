روسیه ناوهای فرانسوی را علیه همسایگان خود به کار نخواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اطمینان داد که ناوهای جنگی "میسترال" فرانسه که به تازگی توسط روسیه خریداری شد، علیه همسایگان این کشور به کار گرفته نمی شود.

وی این سخنان را در واکنش به ابراز نگرانی جمهوریهای پیشین شوروی و دولتهای کنونی اروپای شرقی در مورد قرارداد فروش چهار ناو جنگی فرانسوی به روسیه اظهار داشت. این دولتها با اشاره به حمله سال 2008 روسیه به گرجستان، نگرانی خود را در مورد افزایش قدرت روسها در حوزه دریای بالتیک و سیاه به ناتو اعلام کرده بودند.

راسموسن امروز چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در بروکسل خاطرنشان کرد: من تضمین می کنم که روسیه قصد استفاده و یا سوء استفاده از این تجهیزات را علیه هیچ یک از همسایگان خود ندارد.

وی همچنین نگرانی برخی از اعضای ناتو در این مورد را با توجه به تاریخ منطقه و حوادث سالهای اخیر قابل درک دانست.



راسموسن با این حال تاکید کرد که موضوع خرید این ناوها موضوعی دو جانبه بوده و ارتباطی با مسائل ناتو ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود از گزارشهای مربوط به استقرار موشکهای اسکندردر نزدیکی مرزهای استونی اظهار بی اطلاعی کرده و از امکان از سرگیری مذاکره برای متقاعد کردن روسیه به اجرای پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا (CFE)خبر داد.

خاطرنشان می شود که روسیه با تعلیق پیمان CFE به طرح سپر موشکی آمریکا که قرار است در لهستان و چک اجرا شود، واکنش داده است.