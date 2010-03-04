یونسکو مسیر متروی اصفهان را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جانکو تانبگوچی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "در حال حاضر دغدغه بسیاری از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی مربوط به انحراف متروی اصفهان در حاشیه سی و سه پل است" افزود: مشکل اصلی عبور مترو از حاشیه سی و سه پل در خصوص مدرسه چهارباغ است که البته نمی‌توان نتیجه نهایی را اکنون اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسئله متروی اصفهان روز گذشته یک گزارش مفصل دریافت شد که مسیر آن چگونه حرکت می‌کند و به چه شکل است، اما نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه گذر از کنار مدرسه چهارباغ و اینکه موقعیت آن باید چگونه باشد، داریم.

وی ادامه داد: البته به ما وعده داده شده است این اطلاعات تا شنبه هفته آینده به دست ما برسد.

تانبگوچی همچنین در خصوص انحراف تونل متروی اصفهان ادامه داد: این فاصله انحرافی بر اساس گزارشات ارائه شده به هیچ وجه سی و سه پل را تاثیر قرار نمی‌دهد که البته نتیجه نهایی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب مقامات مترو بررسی و نتایج بررسی نیز پس از یک ماه اعلام خواهد شد.

وی همچنین در خصوص محور تاریخی اصفهان و الحاق آن به شهرهای تاریخی نیز اظهار داشت: در این خصوص یک درخواست غیر رسمی به کمیته میراث جهانی مطرح شده بود که البته این درخواست رسمی نبود و در سال 2007 نیز لیستی تهیه شد که اصفهان نیز در آن لیست بود و به همین سبب قرار گرفتن اصفهان در محور تاریخی، اصفهان بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

تانبگوچی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه " چرا یونسکو برای متروی اصفهان چرا زودتر اقدام نکرده است " گفت: زمانی که مسائل اصفهان چون مترو و جهان‌نما مطرح شد در این خصوص اظهار نگرانی لازم مطرح و موضوع در دست پیگیری قرار گرفت.

مسئول امور فرهنگی یونسکو ادامه داد: به همین سبب در خصوص متروی اصفهان یکسری مطالعات برای تاثیر محیطی آن در حال انجام است.

وی همچنین در خصوص مسیر عبور متروی اصفهان نیز یادآور شد: ‌در حال حاضر این موضوع برای محور چهارباغ توسط ایواساکی که نیروی متخصصی بشمار می‌رود در حال بررسی است .

مسئول امور فرهنگی یونسکو همچنین در پاسخ به سئوال دیگری با اشاره به اینکه موضوع متروی لور پاریس یک مسئله قدیمی است اظهار داشت: باید در خصوص متروهای جدید سخن گفت.

درخواست مرمتگر به صورت شفاهی بوده است

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " سازمان میراث فرهنگی از شما درخواست کمک برای معرفی مرمت‌گران چوب را داشته، نظر شما در این خصوص چیست" خاطر نشان کرد:‌ در این خصوص به صورت شفاهی درخواست همکاری شده که اقداماتی برای کارهای چوب و کارگاه در ایران و اصفهان باشد که در سال میلادی اخیر با کسانی که در زمینه حفاظت از صنعت چوب کارکرده بودند مذاکره و بعد از آن قرار است که ارتباطات خود را در این زمینه گسترش دهیم.

تانبگوچی تصریح کرد: موافق این نظر سازمان میراث فرهنگی اصفهان به سبب اهمیت موضوع نه تنها در اصفهان بلکه در کل ایران هستیم و امید است با همکاری میراث فرهنگی، ایکوموس و یونسکو بتوان کمیته‌ای را برای چوب بخصوص موریانه در چوب تشکیل دهیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جهان نما و میدان امام اصفهان نیز اظهار داشت: طی سالهای اخیر کمیته میراث جهانی از طرف ایران اطلاعاتی را برای کاهش برج جهان‌نما دریافت کرده بود که به شخصه پس از بازدید شاهد اقدامات تخریبی و کاهش ارتفاع به شخصه بوده‌ وافراد در حال ماموریت نگاه مثبتی به اتفاق داشته و نسبت به اقدامات دولت ایران نقطه نظر مثبتی دارند.

تانبگوچی یادآور شد: متخصصان همچنین از لحاظ بصری نیز در میدان نقش جهان کاهش جهان‌نما را مشاهده کرده‌و مطمئنم که این نکات در گزارش این کمیته منعکس خواهد شد.