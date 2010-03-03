تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تایلند در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا از ساعت 19:30 دقیقه امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی و در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر به مصاف تیم ملی تایلند رفت و در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل دست یافت.

در این دیدار که به قضاوت عبدالله محمد بالیده از قطر برگزار شد، تیم کشورمان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، هادی عقیلی ، جلال حسینی ، خسرو حیدری ، احسان حاجی صفی ، آندرانیک تیموریان ، جواد نکونام ، علی کریمی(کاپیتان) مسعود شجاعی، محمدرضا خلعتبری و مهرزاد معدنچی به مصاف حریف رفت و با وجود تلاشی که انجام داد در نیمه اول به گل نرسید.