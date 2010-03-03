۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۲۱

مقدماتی جام ملتهای آسیا /

تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تایلند در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تایلند با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا از ساعت 19:30 دقیقه امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی و در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر به مصاف تیم ملی تایلند رفت و در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل دست یافت.

در این دیدار که به قضاوت عبدالله محمد بالیده از قطر برگزار شد، تیم کشورمان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، هادی عقیلی ، جلال حسینی ، خسرو حیدری ، احسان حاجی صفی ، آندرانیک تیموریان ، جواد نکونام ، علی کریمی(کاپیتان) مسعود شجاعی، محمدرضا خلعتبری و مهرزاد معدنچی به مصاف حریف رفت و با وجود تلاشی که انجام داد در نیمه اول به گل نرسید.

 

