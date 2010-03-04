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۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

امین‌جعفری:

موفقیت معلمان به دلیل فداکاری همسرانشان است

موفقیت معلمان به دلیل فداکاری همسرانشان است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش قم موفقیت معلمان را به دلیل تلاش و فداکاری همسرانشان در منزل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) که با حضور تعدای از خانواده معلمین شهر قم برگزار شد گفت: امروز ما هر چه داریم از سایه سار ولایت است و این انقلاب و اقتدار هم به دلیل وجود ولایت در کشور است که باید آن را پاس بداریم.

وی در ادامه گفت: اگر معلمین ما می‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند به واسطه تلاش و فداکاری‌های همسرانشان در منزل است.

وی ادامه داد: هم معلمین و هم همسران ایشان باید سعی کنند در محیط خانه به مانند دو دوست با هم رفتار کنند و از ایجاد یک محیط معنوی برای فرزندان غافل نمانند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم افزود: در بعضی خانواده‌ها که هم زن شاغل است و هم مرد لزوم این همکاری بسیار بیشتر می‌شود.


کد مطلب 1045373

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