موفقیت معلمان به دلیل فداکاری همسرانشان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) که با حضور تعدای از خانواده معلمین شهر قم برگزار شد گفت: امروز ما هر چه داریم از سایه سار ولایت است و این انقلاب و اقتدار هم به دلیل وجود ولایت در کشور است که باید آن را پاس بداریم.



وی در ادامه گفت: اگر معلمین ما می‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند به واسطه تلاش و فداکاری‌های همسرانشان در منزل است.



وی ادامه داد: هم معلمین و هم همسران ایشان باید سعی کنند در محیط خانه به مانند دو دوست با هم رفتار کنند و از ایجاد یک محیط معنوی برای فرزندان غافل نمانند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم افزود: در بعضی خانواده‌ها که هم زن شاغل است و هم مرد لزوم این همکاری بسیار بیشتر می‌شود.



