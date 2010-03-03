پیروزی ما در انتخابات پارلمانی عراق قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق پیروزی ائتلاف "دولت قانون" به رهبری خود در انتخابات پارلمانی 7 مارس (16 اسفند) را قطعی دانست.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 ضمن بیان این مطلب گفت: ائتلاف قانون در انتخابات 7 مارس با اختلاف زیادی بر رقبا پیروز خواهد شد.

مالکی با این حال از اعلام آمار دقیق در مورد میزان آرایی که این ائتلاف در انتخابات کسب خواهد کرد، خودداری کرده و آن را نامشخص دانست.

نخست وزیر عراق همچنین افزود: دشوار است که دقیقا تمام 163 کرسی پارلمان برای کسب اکثریت را بدست بیاوریم و به همین دلیل امکان دارد که ناچار به ائتلاف با دیگران برای تشکیل دولت شویم.

خاطرنشان می شود که ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی بر اساس انشقاق از ائتلاف عراق یکپارچه سابق شکل گرفت و بیشتر بر محور شخصیت و جایگاه سیاسی مالکی استوار است که همین امر می تواند هم نقطه قوت ائتلاف و هم نقطه ضعف آن باشد.

در حالی که تنها چند روز به انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده، اکثر پیش بینی ها از احتمال ائتلاف مجدد دولت قانون با ائتلاف ملی عراق در اولین لحظه ممکن بعد از اعلام نتایج انتخابات حکایت دارد.