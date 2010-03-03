بازگشت کاپیتان کریمی با شماره 68 / حضور حجازی و تشویق تایلندیها

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه تماشای دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تایلند از سوی فدراسیون فوتبال رایگان اعلام شده بود اما بازهم تماشاگران استقبال خوبی به عمل نیاوردند. در ابتدای مسابقه کمتر از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند که رفته رفته به تعداد آنها افزوده شد و در نیمه دوم به نزدیک 10 هزار نفر رسید.

* اهمیت دیدار ایران - تایلند برای حریف کشورمان بسیار زیاد بود. این تیم که تنها با پیروزی مقابل ایران جواز حضور در جام ملتهای آسیا را بدست می آورد، با تعداد زیادی خبرنگار به ایران آمد. در بازی امروز تعداد خبرنگاران تایلندی حاضر در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی به مراتب بیشتر از خبرنگاران ایرانی بود.

* افشین قطبی پیش از مسابقه امروز و در زمان گرم کردن بازیکنان در کنار زمین حاضر شد و به ابراز احساسات هواداران پاسخ گفت. او با نشان دادن پرچم ایران و قلب خود شعارهای تماشاگران رابی جواب نمی گذاشت.

* تعدادی از بانوان تایلندی که برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال کشورشان به ورزشگاه آزادی آمده بودند با نظر مسئولان حراست سازمان تربیت بدنی و ورزشگاه آزادی در جایگاه ویژه خبرنگاران این ورزشگاه مستقر شده بودند. آنها با شور و حرارت خاصی تیم محبوب شان را تشویق می کردند.

* بازهم پیش از آغاز مسابقه شاهد بی احترامی معدودی از تماشاگران به هواداران تیم میهمان بودیم. تعدادی از تماشاگران حاضر در مقابل جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی در زمان پخش سرود ملی تایلند با حرکت دست به خبرنگاران تایلندی بی احترامی می کردند و این در حالی بود که در گوشه های دیگری از ورزشگاه بی توجه به پخش سرود تایلند صدای همهمه و سر و صدا شنیده می شد.

* علی کریمی که پس از مدتها به تیم ملی بازگشته است امروز در میان استقبال گرم تماشاگران تیم ملی را همراهی کرد. کاپیتان تیم ملی امروز با پیراهن شماره 68 به میدان رفت. او آخرین بار دیدار کویت - ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2010 با بازوبند کاپیتانی به میدان رفت.

* تعدادی از بانوان هلندی از سفارت این کشور برای تماشای دیدار امروز به ورزشگاه آمده بودند. آنها را چند مرد هلندی و البته ارنی برندتس مربی پیشین تیم راه آهن شهرری همراهی می کرد.

* حبیب کاشانی که پس از اعلام فهرست تیم ملی از افشین قطبی و مسئولان فدراسیون فوتبال انتقادهای شدیدی کرده بودند امروز به همراه سپهر حیدری، محسن خلیلی، شیث رضایی، میثاق معمارزاده و اشپیتیم آرفی به ورزشگاه آزادی آمده بود.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی علاوه بر مسئولان سفارت تایلند، علی کفاشیان، مهدی تاج، هادی آیت الهی، ناصر حجازی و دیگرمسئولان فدراسیون فوتبال حضور داشتند.

* هواداران تایلندی در پایین جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی مستقر شده بودند. کری خوانی آنها با هواداران ایرانی جالب توجه بود.

* در دقایق پایانی این دیدار تماشاگران ایرانی که از تساوی برابر تایلند خسته شده بودند به تشویق تیم ملی فوتبال تایلند پرداختند تا اعتراض خود به گل نزدن تیم ملی کشورمان را اعلام کنند.

* ناصر حجازی که دوران شیمی درمانی را پشت سرمی گذارد و با ظاهری جدید در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود بارها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.